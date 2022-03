Jessica Selassié in lacrime dopo la puntata: “Barù mi ha ferita, non voglio più vederlo” Al Grande Fratello VIP Jessica Selassié è molto delusa da Barù e nella notte, dopo la puntata, si è lasciata andare ad un lungo sfogo in lacrime.

A cura di Gaia Martino

Il rapporto tra Barù e Jessica Selassié sembra essersi ormai rotto. Ieri sera il concorrente ha gelato la sua inquilina con dichiarazioni forti, rivelate in confessionale e mandate in onda in puntata, che hanno deluso molto la principessa. Dopo la puntata, mentre Barù a quanto pare abbia deciso di togliere la maschera parlando dei televoti a suo favore grazie alla vicinanza di Jessica, quest'ultima ha trascorso alcuni momenti con Delia e Giucas a piangere per quanto accaduto.

La delusione di Jessica Selassié

Jessica Selassié delusa da Barù e dalle esternazioni fatte in confessionale dopo la puntata è scoppiata in lacrime con Giucas Casella. "Io non lo voglio più vedere, mi ha profondamente ferita – ha detto con fare deciso – Le parole che ha usato non mi sono piaciute, mi ha offesa. Se non mi voleva bene, che diceva?". Giucas ha provato a confortarla, giustificando il comportamento di Barù: "Lui è fatto così, se vuoi ci parlo. Sono sicuro che quando finisce il gioco lui a Roma ti vedrà. Lui ci sta male, è più debole di me, di te".

"Ora non so se mi va più a me" – ha replicato Jessica – "I sentimenti devono essere a doppio senso. Mi deve delle scuse perché quello che ha detto mi ha deluso".

Lo sfogo con Delia Duran

Si è sfogata anche con Delia Duran confessando di essere delusa anche da sé stessa per essersi affezionata. "Ci sono rimasta male, sono delusa anche da me di essermi affezionata. Anche vederlo qui dentro per altri tre giorni non mi va per niente".

Jessica Selassié ha poi continuato, svelando dettagli su quanto accaduto nella notte trascorsa insieme nella capanna:

Ha rovinato tutto da solo. Sembra che voglia sempre far vedere agli altri che ero io a fare tutto, io la scema che lo seguiva come un cagnolino e che lui non voleva niente, non provava niente. Mi ha sempre fatto capire altro, che ci saremmo visti fuori, goduti e conosciuti fuori. Che attrazione per me ce l'ha, me l'ha detto in capanna.

La modella venezuelana sostiene che lui nel confessionale riesca ad esporsi. "Oppure ha una doppia personalità" aggiunge prima di consigliare la sua inquilina: "Se ti vuole bene ci vuole rispetto".