Barù sul flirt con Jessica al GF VIP: “Facendo quelle cose mi sono salvato in due televoti” Dopo la puntata del GF VIP, Barù con le sue parole avrebbe ammesso di essersi avvicinato a Jessica solo per strategia. Intanto la principessa, in camera, si è lasciata andare ad altre confessioni sulla capanna…

A cura di Gaia Martino

Sembrano aver messo un punto alla loro liason Barù e Jessica, dopo quanto accaduto negli ultimi giorni potrebbero non ritornare ad essere protagonisti di un flirt che ha appassionato i telespettatori nelle ultime settimane. La Principessa perplessa riguardo gli atteggiamenti del suo inquilino lo aveva accusato di essere uno stratega e forse aveva c'entrato il punto. Nonostante avesse dimostrato di essersi infastidito per l'accusa, Barù stanotte dopo la puntata, parlando con Davide, potrebbe aver confermato la sensazione di Jessica.

Le parole di Barù dopo la puntata

Dopo la puntata Barù si è confrontato con Davide con cui ha stretto un legame di amicizia speciale nella casa del GF VIP. I due concorrenti sono stati ripresi dalle telecamere quando, parlando della questione Jessica, il Silvestri ha detto: "Ti dissi ‘stai attento, non fare troppo il cretino'. Perché poi dall'altra parte c'è…". La replica di Barù ha sorpreso i telespettatori che ora commentano indignati su Twitter. Il gieffino, anche lui in finale, avrebbe confermato l'idea di Jessica, quella di essersi avvicinato a lei solo per strategia. Riferendosi agli atteggiamenti usati con lei, ha risposto cercando di parlare in codice con il suo amico: "Mi hanno fatto passare due televoti.. facendo quello. Alla fine si ok, però…Hai capito? Alla fine sono…è così". Successivamente confrontandosi con Giucas Casella, Barù si è sfogato ammettendo di aver esagerato con lei: "Mi sa che non mi vuole più bene Jessica, le devo chiedere scusa. Le voglio bene ma…", il suo inquilino lo ha interrotto per consigliargli ‘Poi vi vedrete fuori'. Barù a queste parole ha risposto con uno sbuffo, lasciando intendere che non ha alcuna intenzione di vedere la sua inquilina una volta finito il reality.

La delusione di Jessica

Dopo la puntata anche Jessica si è sfogata riguardo quanto accaduto con Barù. In camera con Delia Duran ha raccontato nuovi dettagli riguardo la notte in capanna, sostenendo che non solo Barù le abbia espresso la volontà di vedersi fuori ma si sarebbe particolarmente eccitato.

