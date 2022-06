Jessica Selassié sulla presunta storia di Barù con una donna: “Buona sì ma fessa no, mi ha delusa” Jessica Selassié a Casa Chi racconta come ha scoperto che Barù ha un’altra donna, poi svela di essere molto delusa e infastidita: “Ci sono rimasta male per averlo scoperto così”.

A cura di Gaia Martino

Jessica Selassié torna a parlare di Barù dopo il messaggio di tre giorni fa in cui invitava i fan dei Jerù a "rassegnarsi" perché il suo rapporto con l'ex inquilino della casa del GF VIP non sarebbe sbocciato. Nel reality era nato un legame speciale tra loro, ma rimasto a Cinecittà: "Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole. Per lui ci sarò sempre, come lui per me" aveva concluso Jessica nella sua IG story, lanciando una sorta di frecciatina a Barù, affinché si decida a svelare la sua situazione sentimentale. A Casa Chi ha aggiunto di essere molto delusa dal comportamento del suo compagno di avventura al GF Vip ed ha svelato come ha scoperto della "nuova fiamma".

La confessione di Jessica Selassié

Jessica Selassié a Casa Chi parla ancora di Barù e del suo ultimo messaggio lanciato pochi giorni fa.

Io vivo sempre con le good vibes, cerco sempre di non buttarmi giù anche se dopo un po', quando voglio fare la forte, capita che crollo. Chi ha seguito il programma in casa, ha visto che dopo cose brutte e non desiderate, avevo anche io i miei sfoghi. Ora sono infastidita e delusa ma non mi piango addosso, ho 27 anni e sono bella.

La principessa, vincitrice del GF VIP, ha spiegato di essere rimasta delusa da Barù perché ha scoperto che è impegnato attraverso i social: "I nostri fandom Jerù sono molto attivi e hanno scoperto molte cose, pagine che danno notizie di gossip hanno messo insieme i pezzi. Ho visto parecchie cose, ho tratto le mie conclusioni. Io sono buona, ma fessa no". Ha aggiunto:

Ci sono rimasta male per aver scoperto cose così tramite i social e le indiscrezioni. Mi faccio forza, penso al lavoro, ai viaggi, alle mie sorelle. Ho tante cose a cui pensare piuttosto che mettermi a piangere.

Cosa è successo tra Jessica e Barù dopo il GF VIP

Jessica e Barù si sono sentiti dopo il Grande Fratello Vip e si sono rivisti a maggio, in occasione dell'inaugurazione del locale milanese dell'ex concorrente. Ma tra loro non è sbocciato l'amore: "Siamo sempre stati amici e basta" aveva chiarito Barù in un'intervista a Radio Radio. Jessica a Casa Chi ha concluso con la parentesi Barù, raccontando che la complicità nata nella Casa di Cinecittà era in realtà rimasta anche fuori il reality: