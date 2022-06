Jessica Hailé Selassié replica al gossip sulla relazione con Deddy: “Caz**te” Jessica Hailé Selassié, nelle Instagram Stories, ha smentito il gossip secondo il quale avrebbe una relazione con Deddy, cantante ed ex allievo della scuola di Amici.

Jessica Hailé Selassié e Deddy

Non c'è pace per Jessica Hailé Selassié. Da quando ha vinto il Grande Fratello Vip, non passa giorno che non trapelino indiscrezioni, voci e gossip sulla sua vita sentimentale. Dopo essersi detta delusa da Barù, la sorella di Lulù e Clarissa ha smentito il flirt con Simone Bonaccorsi. In queste ore, le è stata attribuita un'altra frequentazione sentimentale. Quella con l'ex allievo della scuola di Amici Deddy, all'anagrafe Dennis Rizzi. Ma andiamo con ordine.

La foto di Jessica Hailé Selassié che ha scatenato il gossip

La foto che ha scatenato le voci di un flirt

Jessica Hailé Selassié ha pubblicato nelle Instagram Stories la scritta "Weekend vibes". Sullo sfondo un muretto. I fan più attenti hanno notato la somiglianza con il muretto che compare alle spalle di Deddy in alcuni scatti social. Così, hanno ipotizzato che i due – che si seguono reciprocamente su Instagram – abbiano iniziato a frequentarsi. A dare più enfasi al gossip il fatto che ai primi di giugno fossero entrambi al concerto di Aka7even.

Jessica Selassié smentisce la relazione con Deddy

La replica di Jessica Hailé Selassié al gossip con Deddy

Al concerto di Aka7even c'erano diversi volti noti. Tra loro anche le sorelle Clarissa e Jessica Selassié, Deddy, l'ex ballerina di Amici Rosa Di Grazia, le professoresse del talent di Maria De Filippi Anna Pettinelli e Veronica Peparini e tanti altri. Nonostante Jessica e Deddy si conoscano, al momento non sembra esserci una frequentazione tra loro. A mettere subito fine all'indiscrezione ci ha pensato la diretta interessata. La principessa etiope non ha voluto fare troppi giri di parole. Nelle Instagram Stories ha replicato secca: "Caz**te". Brusca ma efficace, in tal modo non correrà il rischio che si costruiscano altri castelli in aria.