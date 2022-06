Pubblica foto di Jessica Selassié e Basciano, Sophie Codegoni replica: “Pagliaccia, non avverrà mai” Sophie Codegoni è intervenuta per replicare a chi insinua che Alessandro Basciano nutra un interesse per Jessica Hailé Selassié.

A cura di Daniela Seclì

Sophie Codegoni si è ritrovata suo malgrado coinvolta in una lite tra fan del Grande Fratello Vip. Su Twitter, infatti, alcune utenti si sono impelagate in una discussione sul presunto interesse che Alessandro Basciano avrebbe sempre nutrito per Jessica Hailé Selassié. Sophie si è vista costretta a intervenire. Ma andiamo con ordine.

Il fermo immagine di Alessandro e Jessica

Ricordiamo che per un certo periodo, nella casa del Grande Fratello Vip, Jessica Hailé Selassié aveva espresso un certo interesse per Alessandro Basciano. Così, si era creato una sorta di triangolo che includeva la principessa etiope, l'ex volto di Temptation Island e l'ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni. Dopo poco fu chiaro che Basciano avrebbe virato verso Sophie. La coppia ha appassionato gli spettatori, guadagnandosi un nutrito gruppo di fan che si sono riuniti sotto l'hashtag #Basciagoni. Tuttavia, c'è chi spera ancora che Alessandro Basciano inverta la rotta e si fiondi tra le braccia di Jessica.

La replica di Sophie Codegoni

Davanti a un'utente che ha rimarcato: "Ad Alessandro non interessa nulla di Jessica. Ama la sua Sophie e sono felicissimi insieme, basta", un'altra ha replicato con l'icona del pagliaccio e ha aggiunto una foto, tratta dall'esperienza al Grande Fratello Vip, in cui Jessica Hailé Selassié e Alessandro Basciano, si guardano negli occhi e sembrano quasi prossimi al bacio. Un fermo immagine decontestualizzato e che di conseguenza non ha alcun senso. Potrebbe essere, plausibilmente, solo un momento in cui i due concorrenti si stavano salutando. A questo punto, Sophie Codegoni è intervenuta:

"Pagliaccia io che me lo bacio davvero o pagliaccia tu che devi creare collage e Photoshop per immaginare un momento che non avverrà mai?".

L'utente ha assicurato che "la foto è vera" e ha punzecchiato Sophie: "Chiedi al tuo fidanzato". Ma a quanto pare, l'ex gieffina ha già le certezze di cui ha bisogno.