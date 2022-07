Sophie Codegoni derubata: “Rimasta senza scarpe a Palma di Maiorca” Disavventura in vacanza per Sophie Codegoni, in vacanza a Palma di Maiorca insieme al fidanzato Alessandro Basciano. Rubate scarpe e t-shirt della ex tronista.

A cura di Stefania Rocco

Disavventura in vacanza per Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne reduce dalla partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Sophie si trovava a Palma di Maiorca insieme al fidanzato Alessandro Basciano, conosciuto proprio nella Casa di Cinecittà. A raccontare l’episodio sono stati i diretti interessati con una Instagram story. La Sophie aveva lasciato incustoditi un paio di scarpe e una t-shirt a bordo piscina. Al ritorno, non ha ritrovato i suoi oggetti.

Sophie Codegoni: “Scalza al ristorante perché senza scarpe”

“Mi è successo questo”, ha detto Sophie in una Instagram story inquadrando la sua passeggiata a piedi nudi verso il ristorante, “Trattandosi di un solo giorno, ho portato un paio di tacchi per questa sera e un paio di scarpe da ginnastica per partire oggi e tornare domani. Ho perso le scarpe da ginnastica”. “Non è che hai perso le scarpe da ginnastica”, l’ha corretta Basciano, “Le hai lasciate, giustamente nella tua testa, a bordo piscina insieme a una maglietta e poi non le hai più trovate”.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni a piedi nudi al ristorante

Carino il gesto di Alessandro che, per solidarietà nei confronti della compagna, ha scelto di andare a cena senza indossare le scarpe. “Stiamo andando a cena senza scarpe e, per solidarietà, ho costretto anche Alessandro ad andare in un ristorante super elegante scalzo”. La relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha dimostrato di essere solida. I due si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip e innamorati nonostante le reciproche differenze. I litigi eccessivamente frequenti tra i due avevano spinto il pubblico a pensare che quella relazione si sarebbe interrotta velocemente una volta terminato il reality ma, a sorpresa, Codegoni e Basciano hanno dimostrato di essere sinceramente innamorato e il loro rapporto sta andando avanti. Per entrambi si tratta di una storia d’amore importante.