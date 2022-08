Sonia Bruganelli pubblica il provino di Sophie Codegoni per Avanti un altro: “Non l’ho raccomandata” Sonia Bruganelli replica a chi la accusa di aver favorito Sophie Codegoni per il ruolo di Bonas di Avanti un altro. “In Italia non esiste solo il clientelismo, ma anche la meritocrazia” e pubblica il video del provino per dimostrare che Sophie ha svolto i casting come tutte le candidate.

A cura di Giulia Turco

Sophie Codegoni sarà la nuova Bonas di Avanti un altro, ma nessuna raccomandazione, sia chiaro. A mettere a tacere le polemiche è Sonia Bruganelli che insieme al team della Sdl tv si è occupata dei casting e ha voluto l’ex gieffina nella nuova edizione dello show preserale di Paolo Bonolis. Incontenibile l’emozione di Sophie, ma a quanto pare in molti avrebbero storto in naso accusando la moglie di Paolo Bonolis di averle riservato un trattamento speciale dopo la sua esperienza al GFvip. Così Sonia Bruganelli è intervenuta sui social per mettere in chiaro le cose.

Il provino di Sophie pubblicato sui social

A dimostrazione del fatto che non ci sarebbe stato nessun favoritismo e che l’ex gieffina avrebbe svolto i casting come tutte le altre ragazze, Bruganelli pubblica sulla pagina social della Sdl tv il provino di Sophie che l’avrebbe convinta a tal punto da scartare tutte le altre candidate. “Molti di voi sono fautori di un’Italia dove non esiste la meritocrazia, ma solo il clientelismo. Pensano che Sophie Codegoni non abbia fatto il provino e sia stata scelta perché è raccomandata”, si sfoga l’opinionista. “Io l’ho conosciuta ed è una bellissima donna. Se non vi va di vedere il provino e rimanere convinti e mangiarvi il fegato che se non ce la fate a fare delle cose non sia per demerito vostro o per scarsa volontà, ma perché non siete stati raccomandati dalla persona giusta, mi dispiace per voi”.

Sophie proporrà un ruolo di Bonas intelligente

Durante il provino viene chiesto a Sophie se conosce il programma e se pensa ad un ruolo in particolare che porterebbe un valore aggiunto allo show. L'ex gieffina replica entusiasta e spiega che le piacerebbe calarsi nei panni della Bonas sì, ma che sappia anche parlare. Sophie vorrebbe portare nello studio di Bonolis bellezza e intelligenza, astuzia nel sapere mettere i concorrenti anche in difficoltà davanti alle domande. L'idea è piaciuta alla produzione che ha deciso di confermarla come parte del cast della prossima edizione dello show al via da settembre 2023. "Benvenuta in famiglia Sophie", scrive la società sotto al post del suo provino. "Quando mia mamma l'ha saputo, ha quasi pianto dalla gioia", ha confidato la futura Bonas sulla pagine di Chi.