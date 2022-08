Sophie Codegoni è la nuova Bonas di Avanti un altro: “Quando l’ha saputo, mia madre ha quasi pianto” Sarà Sophie Codegoni a sostituire Sara Croce nel ruolo di Bonas di “Avanti un altro”. A sceglierla è stata Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.

A cura di Stefania Rocco

Sophie Codegoni è la nuova Bonas di Avanti un altro. Lo annuncia l’ex concorrente del Grande Fratello Vip in un’intervista pubblicata sul settimanale Chi. A sceglierla è stata Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis e numero uno della società che si occupa dei casting realizzati per le trasmissioni condotte dal marito. Sophie sostituisce Sara Croce, passata al Maurizio Costanzo Show dove sarà presenza fissa.

Sophie Codegoni: “Un punto importante per la mia gavetta”

“Sarò la nuova Bonas del programma Avanti un altro di Paolo Bonolis. Ho fatto il casting con il team di Sonia Bruganelli e lei, dopo un mese di attesa, pochi giorni fa mi ha convocato alle Baleari per darmi la bella notizia. Mi trasferirò a Roma e vivrò con Alessandro. Reputo questo passaggio della mia vita un punto importante dentro la parola gavetta”, ha dichiarato Sophie nell’intervista rilasciata per il settimanale diretto da Alfonso Signorini:

Ho fatto il provino con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero. Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team e in studio con il grande Paolo Bonolis per me è motivo di orgoglio immenso.

Sophie Codegoni

La reazione della madre di Sophie Codegoni

A sostenere Sophie anche la madre, conosciuta per essere entrata nella Casa del Gf Vip all’epoca della partecipazione della figlia al reality e per la lite con Jessica Selassiè che provocò non pochi malumori sui social. “L’ho detto al telefono a mia madre e lei per poco non piangeva. È una fan di Bonolis da sempre”, ha ammesso la ex gieffina. Il ruolo di Bonas rappresenta per l’ex tronista di Uomini e Donne un punto di partenza: “Sognare non è un reato. E io sogno, partendo dal basso, di condurre un giorno un programma tutto mio. Da Sonia potrò imparare come ci si muove dietro le telecamere, da Paolo…beh, lui è un maestro per la tv italiana. Posso soltanto stare in silenzio e apprendere ogni parola”. Infine, Sophie racconta che il suo nuovo impegno in trasmissione le permetterà di trasferirsi a Roma e vivere con il compagno Alessandro Basciano: