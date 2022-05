Incidente per Sara Croce al Maurizio Costanzo Show, balla con Lillo e l’abito la lascia scoperta Incidente hot per Sara Croce al Maurizio Costanzo Show. La Bonas di Avanti un altro è rimasta seminuda durante un ballo con Lillo. “Momento di alta televisione”, ha commentato.

A cura di Stefania Rocco

Imbarazzante incidente per Sara Croce durante l’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. La Bonas di Avanti un altro è diventata una specie di presenza fissa dello show condotto da Maurizio Costanzo che quest’anno compie 40 anni. Qualche ora fa, però, è incappata suo malgrado in uno spiacevole inconveniente. Invitata dal padrone di casa a esibirsi in un ballo con Lillo, Sara ha raccolto l’invito del suo compagno di danza e, tentando una maldestra presa, gli si è lanciata addosso circondandogli il busto con le gambe. Nel farlo, la giacca che indossava sopra un body si è sollevata lasciandola con la parte inferiore del corpo completamente scoperta.

Sara Croce al Maurizio Costanzo Show

Sara Croce imbarazzata: “Momento di alta televisione”

Di fronte alla sorpresa manifestata dagli ospiti sul palco (e da Rudy Zerbi in particolare) e in studio, Sara si è scusata imbarazzata. E ha aggiunto: “Mi dispiace, un momento di alta televisione”. Ha stemperato l’imbarazzo Alessandra Celentano che è passata a dare un voto alle esibizioni di danza che si erano succedute l’una dopo l’altra senza mai menzionare l’incidente (qui il video).

Chi è Sara Croce

Sara Croce è una modella e influencer conosciuta soprattutto per il suo ruolo di Bonas ad Avanti un altro. Legata a Gianmarco Fiory, portiere del Ligorna, finì al centro di una spiacevole vicenda che l’aveva vista contrapposta al milionario iraniano Hormoz Vasfi. Per un beve periodo, inoltre, è stata legata all’ex tronista Andrea Damante. Di recente è riuscita a conquistare la simpatia di Maurizio Costanzo che l’ha voluta ospite del suo show dopo averla conosciuta in occasione di una puntata che aveva previsto la partecipazione di Paolo Bonolis e della sua squadra di lavoro. “Non c’è due senza tre”, scriveva ieri su Instagram confermando che sarebbe stata ospite del Maurizio Costanzo Show per la terza settimana consecutiva, “Grazie Maurizio Costanzo per farmi vivere a pieno questa fantastica esperienza”.