Fiorello per i 40 anni del Maurizio Costanzo Show: “Si ricorda quando la chiamavo signor Costanzo?” Mercoledì 18 maggio durante la registrazione del Maurizio Costanzo Show si è collegato con il teatro Parioli anche Fiorello, per un messaggio d’auguri speciale.

A cura di Giulia Turco

"Maurizietto I love you". C'è anche Rosario Fiorello a festeggiare i 40 anni del Maurizio Costanzo Show nel corso di quest'ultima edizione del programma più longevo della tv italiana. Non poteva mancare d'altronde la presenza dello showman catanese con il quale ha condiviso gli anni di Buona Domenica con Claudio Lippi, Paola Barale. Anni di svolte professionali e personali.

Il messaggio di Fiorello per Maurizio Costanzo

Nel corso della puntata del programma in onda mercoledì 18 maggio, Fiorello si è collegato con il teatro Parioli per un messaggio di auguri a Maurizio Costanzo. Tra le varie ospitate Cristiano Malgioglio, Gigi D'Alessio, Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Enzo Iacchetti e Valerio Mastrandrea. Lo showman catanese però non ha potuto presenziare per via del tour teatrale che lo sta tenendo impegnato con diverse date. Così proprio da un palazzetto manda tutta la sua riconoscenza e i migliori auguri a Costanzo per i 40 anni della sua trasmissione:

Caro Maurizio, questa era oltre a farti gli auguri per il tuo quarantennale, volevo dirti due cose molto importanti. Intanto voglio darti del Lei. Ti ricordi quando la chiamavo Signor Costanzo? Eravamo giovani, sono passati più di 20 anni. Voglio dirti grazie, perché in un momento particolare della mia carriera sei stato uno spartiacque: si divide in AC e DC, avanti Costanzo, dopo Costanzo.

Inoltre tu vedesti una ragazza, che oggi è mia moglie e quel giorno dicesti ‘Non fartela scappare, questa sarà la tua Maria De Filippi.

L'amore tra Fiorello e la moglie Susanna

La scintilla tra i due infatti è scoccata grazie al lavoro. Fiorello e Susanna Biondo, oggi 57 anni, si sono conosciuti nel 1996 subito dopo Karaoke, il programma che ha consacrato il successo dello showman. Dopo 7 anni di convivenza è arrivato il matrimonio nel 2003 e poco tempo dopo la prima figlia in comune, Angelica. Specializzata nella post produzione, in particolare nel doppiaggio, Susanna è una donna molto riservata e da sempre lontana dal gossip. Lei e Fiorello vivono a Roma, nel quartiere Prati.