Patrizia Pellegrino scartata a Tale e Quale Show: “Ho pianto quando l’ho saputo” Patrizia Pellegrino racconta dispiaciuta di essere stata scartata ai provini per Tale e Quale Show, il talent di Carlo Conti: “Quando l’ho saputo, ho pianto”.

A cura di Stefania Rocco

Patrizia Pellegrino non è riuscita a entrare a far parte del cast di Tale e Quale Show. Lo racconta la soubrette al settimanale Diva e Donna, cui ha rivelato di essere rimasta particolarmente dispiaciuta dal fatto di non essere riuscita a superare le selezioni. Il programma di Carlo Conti è tra i suoi preferiti da sempre e Patrizia ha più volte partecipato ai casting nella speranza di riuscire a entrare nella rosa di protagonisti del format. Purtroppo, nemmeno quest’anno i suoi tentativi hanno sortito l’effetto desiderato.

L’annuncio via Instagram: “Ritenterò”

Era stata la stessa Patrizia a confermare via Instagram di non avere superato le selezioni: “No purtroppo non mi hanno presa nemmeno questa volta. Incrociamo le dita per l’anno prossimo. Ritenterò! Mai fermarsi ragazzi”. Ma quell’annuncio dato con apparente leggerezza nascondeva invece un profondo dispiacere.

Patrizia Pellegrino: “Mi ero preparata per due mesi”

La soubrette ha raccontato di essersi preparata per mesi allo scopo di fare buona impressione ai provini. “Al provino ho avuto i complimenti di tutti. Confesso che stavolta ho pianto. Ci avevo lavorato da due mesi con Marcello Cirillo. Sono tre volte che ci provo, ma niente. Forse, non stavo bene nel cast che hanno scelto. Anche Emanuela Aureli mi ha fatto un bel complimento. Mi ha detto che mi ero superata stavolta. In ogni caso non è finita qui. Non mi arrendo, il prossimo anno mi presento per la quarta volta. Intanto devo ringraziare Alfonso Signorini per aver fatto il Grande Fratello Vip. Grazie a questa esperienza la mia popolarità è triplicata”.

Il cast di Tale e Quale Show

A partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show saranno Alessandra Mussolini, Elena Ballerini, Valeria Marini, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia, Samira Lui, Andrea Dianetti, Antonino Spadaccino, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Francesco Paolantoni con Gabriele Cirilli.