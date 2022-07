Il cast ufficiale di Tale e Quale Show 2022, chi sono i concorrenti dello show di Carlo Conti Tale e Quale Show torna venerdì 30 settembre in prima serata su Rai 1. Carlo Conti ha ufficializzato la sua squadra di concorrenti, tra i quali compaiono Antonino Spadaccino, Gilles Rocca, Valerina Marini, Alessandra Mussolini e Valentina Persia.

A cura di Giulia Turco

Tale e Quale Show torna con nuovi entusiasmanti talenti che porteranno sul palco le loro esibizioni per arricchire il venerdì sera nelle case di milioni di italiani. Carlo Conti è pronto, anzi prontissimo, e ha già arruolato il suo team vincente che lo accompagnerà nel corso dell’intera stagione dello show musicale.

Chi sono i concorrenti ufficiali di Tale e Quale Show 2022

Carlo Conti ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni chi sono i concorrenti ufficiali della prossima edizione che partirà a settembre. Scartati diversi nomi che erano circolati online secondo le indiscrezioni, come Alex Belli, Katia Ricciarelli e le sorelle Selassié richieste a gran voce dal pubblico.

Tra gli uomini ci sono Antonino Spadaccino, vincitore di Amici nel 2004, Gilles Rocca, regista ex naufrago dell’Isola dei Famosi e vincitore di Ballando con le stelle nel 2020, l’imitatore Claudio Lauretta e l’attore ex concorrente di Amici Andrea Dianetti.

Il cast femminile invece è composto da Valeria Marini ormai veterana del GFVip, Alessandra Mussolini, la conduttrice Elena Ballerini, l’ex gieffina Rosalinda Cannavò, l’imitatrice ed ex naufraga Valentina Persia e infine Samira Lui, ex professoressa de L’Eredità.

Quando inizia Tale e Quale Show 2022, le novità

Tale e Quale Show riparte venerdì 30 settembre 2022 con la puntata d’esordio, come sempre in prima serata su Rai 1. Riconfermata la giuria degli scorsi anni composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, che quest’anno sarà in onda anche su Rai 3 con il suo show Mi Casa es Tu Casa. Novità dello show di Carlo Conti è lo statuto speciale affidato a Francesco Paolantoni, concorrente nelle passate edizioni che tornerà in gara in qualità di ripetente. Lo affiancherà Gabriele Cirilli, veterano del programma, che lo aiuterà a trasformarsi con un valido sostengo.