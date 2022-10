Chi è Andrea Dianetti, concorrente Tale e Quale Show 22: la carriera dell’attore dopo Amici Andrea Dianetti è uno dei concorrenti di Tale e Quale Show 2022. L’attore, diventato famoso dopo la partecipazione ad Amici nel 2006, ha preso parte a varie fiction tv, passando per il doppiaggio e approdando anche alla conduzione.

A cura di Ilaria Costabile

Andrea Dianetti è uno dei concorrenti dell'edizione i Tale e Quale Show 2022, ha raggiunto la popolarità partecipando ad Amici nel 2006, nella categoria recitazione e arrivando secondo alla fine del programma. Dopo l'esperienza nel talent di Canale 5, ha lavorato spesso in tv e al cinema, prendendo parte a fiction di successo come "Un medico in famiglia" o ancora "I Cesaroni", per poi cimentarsi anche nella conduzione. Pur essendo piuttosto riservato, l'attore ama condividere sui social degli sketch insieme alla sua fidanzata, Miriam Milani.

Gli esordi di Andrea Dianetti, da Amici a Un medico in famiglia

Nato a Roma nel maggio 1987, sin da ragazzo Andrea Dianetti manifesta una grande passione per lo spettacolo, dalla danza alla recitazione al canto tutto ciò che attiene alla sfera dell'intrattenimento, lo entusiasma tanto da frequentare corsi d'arte drammatica e anche di ballo. Nel 2006 entra nella scuola di Amici, per la categoria recitazione, dimostrando di essere uno degli allievi più versatili di quell'anno e arrivando perfino secondo in classifica, ad un passo dalla vittoria finale. L'anno dopo, poi, vi ritorna in veste di attore professionista. Dopo l'esperienza nel talent di Canale 5, la sua carriera comincia a spaziare tra televisione e cinema, conquistando piccoli ruoli.

Andrea Dianetti ad Amici 2006

La carriera televisiva e il successo sul web

Lo si vede in fiction di successo come I Cesaroni, Camera Café e Un medico in famiglia. Nel frattempo continua a coltivare anche la passione per il teatro, partecipando ad opere come Svegliati e sogna, Nemmeno un uragano e Nessuno. Non mancano anche le esperienze nel doppiaggio. Sarà poi inviato del Music Summer Festival nel 2013, e sarà uno dei collaboratori di Detto fatto nel 2017. Gli viene poi affidata la conduzione di Isola Party nel 2021, insieme a Valeria Angione, dopo aver condotto Pupa Party, sempre in streaming e in diretta su Mediaset Infinity. La sua ultima esperienza televisiva lo vede tra i protagonisti dell'edizione 2022 di Tale e Quale Show.

Andrea Dianetti è fidanzato con Miriam Milani

Miriam Milani e Andrea Dianetti

Da due anni Andrea Dianetti è fidanzato con Miriam Milani, una ragazza originaria di Nettuno, della quale dice di essere innamoratissimo. I due, infatti, pubblicano scatti che li vedono felici nel condividere viaggi, momenti spensierati e anche protagonisti di sketch e foto divertenti su Instagram, con cui l'attore mette in scena il suo estro creativo.