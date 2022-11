Francesca Alotta commossa per le parole di Malgioglio a Tale e Quale Show: “Sei stata meravigliosa” Francesca Alotta ha imitato Mia Martini nella prima puntata del torneo di Tale e Quale Show, in onda il 18 novembre su Rai1. La cantante ha emozionato i giudici e si è commossa nel ricevere i complimenti di Malgioglio: “Sei stata meravigliosa”.

A cura di Elisabetta Murina

Questa sera su Rai1 va in onda la prima delle tre puntate di Tale e Quale Show- Il torneo, che riunisce i migliori concorrenti delle ultime edizioni. Tra questi c'è la cantante Francesca Alotta, arrivata al secondo posto lo scorso anno e che questa sera ha interpretato il brano Gli Uomini non cambiano di Mia Martini, ricevendo i complimenti dei giudici e commuovendosi per le belle parole ricevute.

Francesca Alotta commossa dai complimenti di Malgioglio

Francesca Alotta si è esibita con un brano di Mia Martini, Gli uomini non cambiano, dandone un'interpretazione che ha emozionato il pubblico e soprattutto i giudici. Il suo cavallo di battaglia ha lasciato quasi senza parole anche Cristiano Malgioglio, spesso il più critico nei confronti dei concorrenti. "Tu stasera hai fatto una bellissima dichiarazione d'amore, quello che hai cantato me l'hai trasmesso. Tu stasera sei stata meravigliosa", ha detto il membro della giuria. Nel sentire queste belle parole, la cantante è scoppiata a piangere per l'emozione, felice che la sua voce e la sua interpretazione abbiano lasciato il segno.

Il rapporto tra Francesca Alotta e Mia Martini

Francesca Alotta aveva già imitato Mia Martini nella scorsa edizione di Tale e Quale Show, dove si era classificata al secondo posto. Un'esibizione e un'artista con cui ha creato un bellissimo rapporto, che l'ha ispirata, come ha raccontato nel corso di un'intervista a Fanpage: