Il vincitore del Torneo di Tale e Quale Show 2022, nome e classifica dei campioni (SPOILER) Stasera, venerdì 18 novembre, è in programma su Rai Uno il Torneo di Tale e Quale Show che vede in sfida i primi sei campioni della 11esima e 12esima edizione. Ecco il nome del vincitore e tutta la classifica in anteprima, attenzione allo spoiler.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tale e Quale Show 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera di venerdì 18 novembre 2022 su Rai Uno andrà in onda il torneo di Tale e Quale Show, la puntata successiva alla finale della scorsa settimana che ha visto Antonino Spadaccino in vetta alla classifica. Si sfideranno i primi sei campioni dell'edizione appena conclusasi e i primi sei della scorsa: torneranno in studio personaggi amati come Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e i Gemelli di Guidonia. A giudicare i talenti questa sera ancora Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice a sorpresa. TvBlog ha anticipato chi sarà il vincitore della nuova sfida: attenzione spoiler.

I campioni in gara e il vincitore del torneo di Tale e Quale Show

Il torneo di Tale e Quale Show 2022, condotto sempre da Carlo Conti, vedrà i campioni della 11esima e 12esima edizione sfidarsi a suon di imitazioni: Antonino Spadaccino, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Elena Ballerini, Valentina Persia e Rosalinda Cannavò sono i sei talenti e imitatori che hanno conquistato le posizioni più alte della classifica stilata lo scorso venerdì. A loro si aggiungeranno i sei dello scorso anno: i Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Dennis Fantina (che sostituirà Ciro Priello, impegnato in teatro), Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

Tra loro uno soltanto vincerà: Tv Blog ha rivelato in anteprima che sarebbe ancora l'ex allievo di Amici, Antonino Spadaccino, nei panni di Marco Masini, a trionfare e imporsi nella competizione dei migliori.

Leggi anche Antonino Spadaccino e Andrea Dianetti, lotta a due per la vittoria di A Tale e Quale Show 2022

La classifica finale

TvBlog ha anticipato l'esito del torneo che dovrebbe vedere in vetta alla classifica, nelle prime tre posizioni, i talenti che hanno partecipato all'ultima edizione andata in onda. Ultima invece Stefania Orlando che si è presentata sul palco come Caterina Caselli.

Antonino Spadaccino (Marco Masini) Valentina Persia (Gabriella Ferri) Andrea Dianetti (Maneskin) e Gilles Rocca (Franco Califano) Francesca Alotta (Mia Martini) Deborah Johnson (Tina Turner) Rosalinda Cannavò (Francesca Michielin) Pierpaolo Pretelli (Achille Lauro) Gemelli di Guidonia (Bee Gees) Elena Ballerini (Antonella Ruggiero) Dennis Fantina (Michele Zarrillo) Stefania Orlando (Caterina Caselli)

Chi è il quarto giudice della serata

Stasera nell'ultimo venerdì con Carlo Conti e Tale e Quale Show non mancherà il quarto giudice che affiancherà sul tavolo Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Negli studi romani Rai intitolati a Fabrizio Frizzi, stando a quanto rivelato da Tv Blog, ci sarà Alba Parietti, ex concorrente del programma.