Chi è Antonino Spadaccino, concorrente di Tale e quale Show 22: il ritorno del cantante dopo Amici Antonio Spadaccino è uno dei concorrenti di Tale e Quale Show. È diventato famoso perché nel 2004 vinse Amici di Maria De Filippi.

Antonio Spadaccino è uno dei protagonisti della nuova edizione di Tale e Quale Show. Il cantante e artista è diventato famoso perché nel 2004 ha vinto il talent show più longevo della tv italiana, Amici di Maria De Filippi. È nato a Foggia il 9 marzo 1983 ed è conosciuto anche semplicemente come Antonino. Ha partecipato anche ad X-Factor UK e ha vinto diversi premi, tra cui il Premio Lucio Battisti.

La carriera di Antonino: dalla vittoria ad Amici a X Factor UK

La carriera di Antonino è ricca di alti e di bassi. Ha iniziato negli anni 2000, avvicinatosi alla musica grazie al padre, imparando a cantare da autodidatta. Dopo tre anni di provini, riesce finalmente a entrare ad Amici 2004 e vince l'edizione. Nel 2011 vince "Io ci sono", concorso indetto proprio da Amici dove poi tornerà nel 2012, nell'edizione dedicata ai Big. Ha partecipato anche ad X-Factor UK ricevendo i complimenti di Robbie Williams, Louis Tomlinson e Simon Cowell. Ha collaborato artisticamente anche con Gigi D'Alessio e con Emma.

La vita privata di Antonino Spadaccino: "Vorrei sposarmi"

Sulla sua vita privata si sa qualcosa in più a partire dal 2016, anno in cui ha fatto coming out dichiarando la sua omosessualità. Durante la presentazione di "Nottetempo", proprio Antonino si è poi dichiarato favorevole alle unioni civili: "Sono favorevole perché sono innamorato e vorrei sposarmi".

L'amicizia con la cantante Emma

Grande amico di Emma Marrone, Antonino è stato più volte definito “l’uomo speciale” della cantante salentina. Ovviamente, non c'è nulla di diverso da una forte amicizia che poi è sfociata anche in una proficua collaborazione artistica. Emma è la direttrice artistica dei suoi album più recenti, ne ha curato gli arrangiamenti insieme a Luca Mattioni. Antonino ha sempre confessato di avere imparato tanto da lei, che le lasciò il brano "Resta ancora un po'" che scrisse quando l'amore con Stefano De Martino sfiorì.