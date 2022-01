Jessica in lacrime dopo le parole della madre di Sophie al GF Vip: “Mi fa passare per una stro**a” Jessica Selassié è scoppiata in lacrime durante e dopo la puntata del Grande Fratello Vip del 17 gennaio. Il motivo sono state le dure parole che la madre di Sophie le ha rivolto.

La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 17 gennaio è stata ricca di sorprese. Tra queste c'è stato l'incontro di Sophie Codegoni con sua mamma Valeria, che l'ha esortata a vivere totalmente il rapporto con Alessandro Basciano e a stare attenta all'amicizia con Jessica Selassié. Quest'ultima, dopo la puntata, è scoppiata in lacrime per le dure parole che la mamma della coinquilina le ha rivolto, accusandola di non essere sincera e di star facendo una brutta figura all'esterno.

Lo sfogo di Jessica Selassié

Le parole della mamma di Sophie hanno turbato Jessica che, rientrata in casa dopo l'incontro con la donna, è scoppiata in lacrime. E ad Alfonso Signorini che le ha chiesto perché stesse piangendo, la principessa ha risposto così: "Ci sono un pò rimasta male. Sto piangendo perché mi dispiace che la madre veda malizia in quello che faccio, perché lo faccio sotto gli occhi di tutti. È il mio modo di fare, io sono fatta così, nel bene e nel male". Mamma Valeria non le ha mandate a dire a Jessica, sostenendo che non sia sincera e stia facendo una brutta figura con chi la guarda dall'esterno.

Anche dopo la puntata, complici le nomination ricevute da alcuni compagni, Jessica ha avuto un altro crollo. Si è prima scontrata con Sophie in cucina, arrabbiata e delusa: "Quello che ha detto tua madre è stato duro nei miei confronti. Farmi passare per una stro**a che ci prova con il ragazzo dell'amica, una cosa che non ho mai fatto". E poi in camera da letto ha avuto un altro crollo perché profondamente ferita e delusa da tutte le cattiverie ricevute. A consolarla ci hanno provato Valeria Marini e Barù Gaetani, esortandola a essere forte e a lasciarsi alle spalle quanto accaduto.

Cosa ha detto la madre di Sophie a Jessica

Nella puntata del 17 gennaio, Sophie ha potuto incontrare sua mamma Valeria, che l'ha incoraggiata a lasciarsi andare nel rapporto con Alessandro Basciano. Diversa è invece l'opinione della donna nei confronti di Jessica Selassié, con cui ha avuto modo di parlare direttamente. E rivolgendosi a lei ha detto: "Perché non dici le cose in faccia? Stai facendo passare un messaggio orribile fuori. L'amicizia non è quella. Ti piace Alessandro? Diglielo in faccia. Fai una bruttissima figura". A queste dure accuse la principessa ha cercato di rispondere: "Non c'è mai nulla che non abbia detto, sono sempre stata sincera".