Cosa è successo al GFVIp nella puntata del 17 gennaio: Delia in lacrime, Nathalie attacca Belli

Nella puntata di lunedì 17 gennaio 2022, la 35esima del reality show di Canale 5, non sono mancati momenti di tensione, ma anche attimi emozionanti per i gieffini che ormai condividono le loro giornate da più di quattro mesi insieme. Ecco, quindi, una carrellata dei cinque momenti imperdibili del primo appuntamento settimanale con la Casa più spiata d'Italia.

Il faccia a faccia tra Delia e Soleil

La prima parte della puntata è stata dedicata proprio all'entrata di Delia Duran nella dimora di Cinecittà. La modella ha provato a fare amicizia con i vari concorrenti e a raccontare la sua storia, nonostante il suo intento sia sempre stato quello di parlare anche con Soleil. Il confronto avviene in diretta e tra le due non c'è verso di dare spazio ad una conversazione pacata, tanto che la moglie di Alex Belli, rivendica il suo essere vittima della liaison venutasi a creare tra l'attore e la gieffina.

Nathalie Caldonazzo e l'attacco ad Alex Belli

A commentare il rapporto tra Alex Belli e Delia Duran, nel quale compare anche Soleil Sorge, è Nathalie Caldonazzo la quale definisce l'attore come un "narcisista patologico". Il suo commento deriva da un'esperienza personale, ma ovviamente dallo studio l'ex gieffino non accetta questa etichetta: "Non mi conosci non ti permetto di parlarmi così, è molto grave quello che mi stai dicendo".

La sorpresa a Kabir Bedi

In occasione del compleanno di Kabir Bedi, il Grande Fratello decide di fare una sorpresa all'attore indiano, facendogli arrivare un messaggio da sua moglie, Parveen Dusanji, con la quale ha una relazione da ben 16 anni: "Mi manchi tantissimo, mostra la persona meravigliosa che sei".

Lo scontro tra Katia, Manila e Soleil

Dopo l'entrata di Delia Duran gli equilibri nella casa sono visibilmente cambiati, come è emerso anche in una discussione tra Soleil, Katia e Manila, prima inseparabili e adesso piuttosto distanti. L'influencer non ha gradito l'atteggiamento di Manila che ha provato a parlare con la nuova arrivata: "La trovo una cosa falsa", mentre la soprano si lamentava del fatto che pur avendola cercata più e più volte, Sorge non abbia voluto parlare con lei.

La mamma di Sophie la mette in guardia

Una sorpresa anche per Sophie che incontra la sua mamma, Valeria, la quale non solo la incoraggia a viversi pienamente la storia con Alessandro Basciano, sul quale ha comunque delle perplessità in merito a certi suoi modi di rapportarsi alla figlia, ma mette in guarda l'ex tronista sull'amicizia con Jessica Selassiè. "La vera amica è quella che ti dice le cose in faccia, Soleil è stata amica, perché vi siete dette qualsiasi cosa, ma poi vi siete chiarite, e non avete mai parlato alle spalle l'una dall'altra".