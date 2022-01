GFVip, Delia Duran in lacrime dopo il confronto con Soleil: “Sono io qui la vittima” Delia Duran e Soleil Sorge continuano a confrontarsi davanti alle telecamere, ma la modella non regge lo stress del faccia a faccia e una volta entrata in salone cede alla lacrime.

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di lunedì 17 gennaio del Grande Fratello Vip si apre con l'ennesimo confronto tra Delia Duran e Soleil Sorge. Nonostante la modella sia entrata in casa da qualche giorno, le due non hanno mai avuto un confronto, come sperava la moglie di Alex Belli, ma sono state a debita distanza. Ci pensa Alfonso Signorini a farle parlare, ma come volevasi dimostrare il loro faccia a faccia finisce per essere deleterio e Delia crolla sotto il peso delle sue stesse argomentazioni, finendo col piangere e trattenere la rabbia in diretta tv.

Il faccia a faccia tra Delia e Soleil

La prima a prendere la parola è come sempre Soleil, che non esita a far valere le sue ragioni, ribadendo il suo disinteresse nei confronti della compagna di Alex e il suo fastidio già espresso nei giorni scorsi: "Non ho cercato il confronto con te, se tu hai bisogno di chiarezza, sono qui per parlare, ma questa soddisfazione e questa felicità per ferirmi sei venuta qui per ferire tuo marito e lo fai con te stessa, non volevi farlo ma si è sempre visto. Ho voluto comprendere la tua rabbia, ma adesso anche basta". Delia, invece, cerca di mantenere la calma e sottolinea la sua difficoltà nel trattenere i suoi sentimenti: "Quando sono entrata in casa è difficile parlare con una persona con cui sono successe tante cose con mio marito, sei arrivata in un discorso nel quale tu potevi chiedermi permesso per parlare e non lo hai fatto, per me penso che il rispetto è importante".

Soleil non si sente tutelata

Soleil, però, ha confidato agli altri coinquilini di aver saputo delle cose importanti relative alla relazione tra Alex e Delia e che qualora dovesse stancarsi della situazione, non avrebbe esitato a renderli noti. Signorini, quindi, chiede all'influencer se ha intenzione di rivelarli o di tenerli per sé, la gieffina quindi risponde:

Io penso sempre di vivere le situazioni con il massimo della fiducia, io continuo a stare dalla parte di Alex con cui ho vissuto cose meravigliose. Spesso mi trovo a non essere tutelata, io nella vita ho imparato sempre a mantenere delle cose tutelate e a sapere chi conoscere bene chi ho davanti, lui mi ha parlato tanto della sua vita e della tua vita, resteranno a me, per l'onore che porto a questo rapporto.

Delia chiede un confronto ad Alex

Delia visibilmente scossa, chiede fremente un confronto con Alex perché davanti alla affermazioni di Soleil, le sue certezze si sgretolano, per cui la modella chiede al marito di avere le idee chiare: "A questo punto direi che ho già le mie risposte pronte, perché non ce la faccio più con questa storia. Questi battibecchi, questi continui confronti e davvero mi dà tanto fastidio. Sono stanca di questa storia, l'unica cosa che io ti chiedo Alex, se tu sei consapevole di quello che vuoi nella tua vita". La modella sottolinea il motivo per cui è entrata nella casa: "Io sono qui a raccontare la mia parte". Dallo studio Belli cerca di far ragionare la moglie e chiede ad entrambe di parlare e sostenersi: "Non c'è bisogno del confronto con me, ti devi concentrare, hai voluto fare la tua esperienza vivila, l'amore che ho per te è una cosa, l'amicizia e tutto quello che siamo io e Sole è un'altra".