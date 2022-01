GFVip, la presenza di Delia infastidisce Soleil: “Una disperata di fama e basta” Soleil Sorge è visibilmente infastidita dalla presenza di Delia Duran nella Casa e si sfoga con gli altri inquilini: “È solo in cerca di fama”.

A cura di Ilaria Costabile

Da quando Delia Duran ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip molti sono gli equilibri ad essersi alterati. La prima a soffrire la presenza della modella è senza dubbio Soleil Sorge che, infatti, non esita a manifestare il suo dissenso nei confronti della nuova arrivata, parlandone anche con gli altri inquilini. L'influencer, infatti, continua a pensare che la compagna di Alex Belli stia cercando solo visibilità e nulla più.

Lo sfogo di Soleil

Parlando con Jessica Selassié e Giacomo Urtis, l'influencer si lascia andare a qualche commento decisamente piccato nei confronti della Duran: "Mi sembra tutto così schifosamente inumano, disperato e falsato che sinceramente non so". Dinanzi a questa esternazione interviene la principessa a rimarcare il suo pensiero: "Io ho detto che rimangono dei miei dubbi", ma Soleil la attacca: "Le hai detto peste e corna e ora vai a fare l'amica", la gieffina contesta questa affermazione motivandola semplicemente con il tentativo di accogliere una persona nuova in un gruppo già formato: "Non è semplice cordialità quello che fate è proprio essere false" sbotta Sorge. Intanto, la Selassié ribadisce il suo pensiero, dichiarando di essere stata sincera rapportandosi con la nuova arrivata e dicendole che, forse, nessuno si sarebbe aspettato che tra suo marito e Soleil potesse nascere qualcosa di vero. A questo punto è proprio quest'ultima ad intervenire, ribadendo un concetto già più volte espresso:

Di certo non siete voi a farle cambiare idea, ma siamo io e Alex. Dovrà farlo prima con lui e poi al massimo proprio per esagerare con me. Adesso lei è venuta qui per parlare con me. Ci sono persone che anche in quei momenti riescono a mantenere un'eleganza e un modo di parlare e di rapportarsi, ma qui è tutt'altro. A me sembra proprio una cosa esasperata, una disperata di fama. Perché non dovrei rispettare Alex che lo ha sempre fatto comunque, è lei l'unica che non ha rispettato lui, il loro matrimonio e se stessa e neanche me. Quindi come si è permessa lei di giudicare me, mi permetto di giudicare lei.

Il primo incontro nella Casa

L'ingresso nella casa più spiata d'Italia è stato a dir poco tumultuoso per la modella venezuelana che, infatti, si è subito scagliata contro la sua rivale amorosa, contestandole il fatto di non essere sempre stata coerente e ribadendo che fuori le mura di Cinecittà suo marito le aveva confessato tutto quello che era successo tra loro. Soleil già in puntata aveva manifestato un certo fastidio e in un momento di sconforto aveva anche dichiarato in diretta ad Alfonso Signorini: "Pensavo di non dover essere tirata di nuovo in queste cose, sinceramente sono avvilita, perché mi trovo in una situazione in cui non mi fa piacere stare", per poi crollare subito dopo la puntata.