Delia Duran entra al GFVip ed è scontro con Soleil: “Alex mi ha confessato cosa avete fatto” Nella puntata di venerdì 14 gennaio fa il suo ingresso nella casa Delia Duran. La modella, dopo la querelle con Alex Belli è pronta a vivere la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia.

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata di venerdì 14 gennaio del Grande Fratello Vip si consuma un momento che i fan del programma attendevano da tempo: l'entrata di Delia Duran nella casa più spiata d'Italia. La moglie di Alex Belli, dopo quanto è successo tra l'attore e Soleil Sorge, è pronta ad iniziare la sua avventura nel reality di Canale 5. Al conduttore la modella ha dichiarato: "Ho parlato con Alex, visto che tu ancora non hai capito tutto quello che io ho sofferto in questi 4 mesi, ci prendiamo una pausa, ho bisogno dei miei tempi per riflettere". Non poteva mancare, ovviamente, un primo scontro con Soleil una volta messo piede ufficialmente nella casa di Cinecittà.

L'ultimo saluto ad Alex Belli

Prima di fare il suo ingresso trionfale nella dimora di Cinecittà, Delia ha un ultimo confronto con il suo compagno che, quando ancora si trova nella Love Boat, le consiglia di non porsi limiti nel vivere questa esperienza: "Sii te stessa, vivi, gioca, combatti per quello che siamo, per quello che sei. Entra in quella casa, esponiti e sii te stessa". La modella, però, ne approfitta per ribadire un concetto: "Sappi che se vuoi recuperare questo rapporto, devi riconquistarmi". L'ex gieffino, però, non è riuscito a trattenersi: "Ma io non posso fare niente da fuori, posso solo stare fermo. Stavi qui con me, invece sei entrata dentro". Delia, quindi, prova a far valere nuovamente le sue ragioni, ripetendo che il comportamento adottato da Alex dopo la sua uscita dalla casa, non le ha fatto capire quanto davvero tenesse a lei: "Ti invito a fare un esame di coscienza con il cuore, un esame di coscienza. Il tuo problema è che sei testardo quindi io ho solo il torto". Le ultime parole prima di entrare, però, sono decisamente più accoglienti delle precedenti: "Amore sai benissimo che ti amo, anche se è successo tutto questo, spero che tu però mi comprenda".

Il primo scontro con Soleil

L'ingresso di Delia Duran nella casa più spiata d'Italia è stato senza dubbio memorabile. La modella, infatti, si è scontrata subito con Soleil Sorge, la prima ad accoglierla e con la quale i conti in sospeso sono parecchi:

Io non sono venuta qua per litigare con te, ne per venire contro di te, per parlare con te, con tutti. Io sono qui, avremo il tempo per parlare, in questo momento voglio godermi la casa, tutti voi, il resto non mi interessa. Sono qui non per litigare. Visto che hai detto di essere una persona coerente, Alex mi ha detto tutto quello che è successo sotto le coperte, dillo.

L'influencer, particolarmente infastidita dal comportamento della sua rivale, ha cercato di far valere le sue ragioni con la sua solita dialettica e ha quindi ribattuto: "Ho provato a spiegarti io come donna che non c'era niente, c'è stato un momento di sbando tra di noi, è sicuro che le emozioni si siano alterate, non c'era l'intenzione di avere altro. Io vedo adesso una farsa televisiva, non so se ve la siete preparata prima, credo che ci sia un rapporto molto più intenso tra me e Alex che nel vostro matrimonio". Delia, però, non affatto d'accordo e ribadisce: "Nell'amore c'era anche il rispetto, e perché ti sei permessa di andare oltre? Mettiti nei miei panni come donna, ero distante a voi, ero una donna ferita. Sapendo che io sono una donna sposata, dovevi portami rispetto".

L'intervento di Alex Belli

Interviene anche Alex Belli in questo furioso battibecco, ed ecco infatti che :"Io non ero d'accordo che lei entrasse, io spero e vi invito a riflettere, a cercare di capire. Avete tutto il tempo per capire e credo che sia già tutto chiaro. Ho cercato di spiegartelo in tutte le salse." Adriana Volpe, però, commenta in maniera sarcastica quanto dichiarato sia da Alex che da Soleil, in merito alla chiarezza del loro rapporto che dall'amicizia è passato all'amore, dall'amore alla chimica artistica e l'attore, alzando anche la voce dichiara: "Se non riuscite a capire che esistono più forme dell'amore che vanno oltre all'idea di coppia, allora la vostra mente è ottusa".