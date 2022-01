Chi è Parveen Dusanji, la giovanissima moglie di Kabir Bedi ha 30 anni in meno di lui Kabir Bedi è stato uno degli ultimi concorrenti ad entrare nella casa più spiata d’Italia. In occasione dei suoi 76 anni, al GF entrerà per una sorpresa la moglie dell’attore Parveen Dusanji, di 30 anni più giovane.

A cura di Ilaria Costabile

Tra gli ultimi concorrenti del Grande Fratello Vip c'è anche Kabir Bedi, entrato nella casa più spiata d'Italia in vista del prolungamento del reality show fino al prossimo 14 marzo. L'attore indiano naturalizzato italiano è diventato una vera e propria star interpretando il ruolo di Sandokan, nell'omonimo sceneggiato televisivo. Attualmente, dopo quattro matrimoni, è sposato con Parveen Dusanji, 46 anni, quindi ben trenta meno di lui che ne ha compiuti da poco 76.

Chi è Parveen Dusanji, quarta e attuale moglie di Kabir Bedi

Nata nel Regno Unito nel 1976, Parveen si è sempre prodigata nell'aiutare il prossimo, motivo per cui nella scelta degli studi universitari ha preferito dedicarsi ad una facoltà come Economia Politica. Ben presto inizia a lavorare con associazioni che si occupano di problematiche socio-ecnomiche e vista la sua caparbietà entra a far parte del consiglio di amministrazione della Medway Huma Rights and Equality Council. Attualmente, come si legge sulla sua biografia su Instagram, è una produttrice.

Parveen Dusanji fonte Instagram

La differenza di età e i tre matrimoni falliti

La storia con Kabir Bedi è iniziata nel 2006, quindi sono una coppia già da 15 anni. Il loro matrimonio si è celebrato nel 2016, nonostante la famiglia di lei non fosse molto entusiasta a causa della consistente differenza d'età. L'attore ha alle spalle ben quattro matrimoni. Il primo risale al 1968 con Protima Bedi, dalla quale ha avuto due figli. Nel 1979, dopo il primo divorzio, Kabir Bedi ha sposato Susan Humphreys, dalla quale ha avuto un altro figlio, Adam, che ha seguito le orme paterne facendo l'attore. Anche questa relazione si conclude con un divorzio, dopo il quale Bedi incontra l'attrice indiana Parveen Babi, e dopo questa storia d'amore, ha poi sposato Nikki Vijaykar, dalla quale ha anche divorziato.

Parveen Dusanji e Kabir Bedi fonte Instagram

Parveen Dusanji stasera al GF Vip per il compleanno di Kabir Bedi

La moglie di Kabir Bedi farà il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip stasera, in occasione del compleanno del marito che è stato lo scorso 16 gennaio e per il quale i gieffini hanno festeggiato a dovere.