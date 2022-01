Nathalie Caldonazzo: “Alex Belli Belli è un narcisista patologico” Nathalie Caldonazzo dice la sua su Alex Belli, a pochi giorni dall’ingresso in casa della moglie, Delia Duran. Belli non la prende bene: “Ti invito a pesare le parole e chiedermi scusa”.

Dopo l'ingresso nelle scorse settimane, Nathalie Caldonazzo è sempre più al centro delle dinamiche al Grande Fratello Vip. Prima le discussioni con Valeria Marini, poi quelle con Sonia Bruganelli, ora un nuovo scontro con Alex Belli, che nemmeno ha incrociato all'interno della casa.

Tutto è nato nel corso della puntata di lunedì 17 gennaio, quando Nathalie Caldonazzo è intervenuta nel corso del dibattito tra Soleil, Alex Belli e sua moglie Delia Duran, entrata nella casa pochi giorni fa. Caldonazzo, che in questi giorni ha avuto modo di conoscere Delia e avere un'idea più chiara della situazione, non ha esitato a dire la sua in modo cristallino su Alex, confermando la sua capacità di giudizi decisi: "Ho conosciuto uomini così e mi sono trovata in una situazione simile. È un narcisista patologico covert, secondo me rispecchia al 100% questa patologia".

Alex Belli non ci sta: "Ritira quello che hai detto"

Parole che Belli non ha preso affatto bene, invitando Nathalie Caldonazzo a ritirare le sue parole: "Devo difendermi da queste accuse, devi dare il peso alle parole che pronunci e avere rispetto per una persona che non conosci. Sono molto lontano da questi aggettivi, mi dissocio e ti invito a chiedermi scusa".

Soleil dalla parte di Alex Belli

Da parte di Nathalie Caldonazzo, però, nessuna ritirata: "Ci ho pensato, ti ho studiato prima di entrare. L'ho capito da come tratti Delia". A dar manforte a Belli ci ha pensato, puntualmente, Soleil, invitanto Nathalie Caldonazzo a pesare le parole pronunciate: "Bisognerebbe avere una laurea per diagnosticare certe patologie". A quel punto Nathalie Caldonazzo ha chiosato confermando, ancora una volta, le sue impressioni sulla vicenda: "Ho fatto queste affermazioni perché intanto non si tratta di amore, l'hai annullata stando qui dentro".