Disavventura per Sophie Codegoni a Formentera con Basciano: “Ho uno sfogo sul viso, lui la febbre” Altra disavventura per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano in vacanza. Dopo il furto di scarpe e maglietta a Palma di Mallorca, l’ex gieffina ha raccontato come sta andando il soggiorno a Formentera: si trova in stanza per via di uno sfogo cutaneo e il fidanzato è bloccato a letto con la febbre a 38.

A cura di Elisabetta Murina

Per Sophie Codegoni e Alessandro Basciano le vacanze estive non sembrano destinate ad andare per il verso giusto. Dopo essere stata derubata di scarpe e t-shirt mentre si trovava a Palma di Mallorca, l'ex gieffina ha raccontato via Instagram come sta procedendo il soggiorno a Formentera con il fidanzato, conosciuto all'interno del Grande Fratello Vip. Al momento si trovano entrambi bloccati a letto.

Lo sfogo social di Sophie Codegoni

La vacanza a Formentera dei "Basciagoni" è iniziata da poco ma non sta andando come sperato. L'ex gieffina, nelle sue storie Instagram, ha raccontato di trovarsi in stanza con impacchi di acqua ossigenata sul viso, mostrandosi così ai suoi fan e spiegando cosa le è capitato: "Giorno due a Formentera, questa è la situazione. Sto facendo un impacco sul viso che mi è uscito uno sfogo allucinante e mi hanno detto che l’acqua ossigenata è miracolosa.”

Anche il fidanzato Alessandro Basciano, sdraiato sotto le coperte al suo fianco, non sta bene. Ha la febbre a 38 ed è bloccato a letto. "Ovviamente abbiamo già fatto tutti i tamponi, non ha il Covid. Forse è stata l’aria condizionata”, ha spiegato Sophie Codegoni, che ha concluso: "Secondo giorno a Formentera, voto 10”.

Sophie Codegoni derubata a Palma di Mallorca

Non è la prima volta che alla coppia capita una disavventura in vacanza. Era già successo circa una settimana fa, quando l'ex gieffina si era mostrata su Instagram mentre passeggiava a piedi nudi verso il ristorante, spiegando di essere stata derubata delle scarpe e di una maglietta. "Trattandosi di un solo giorno, ho portato un paio di tacchi per questa sera e un paio di scarpe da ginnastica per partire oggi e tornare domani. Ho perso le scarpe da ginnastica", aveva raccontato Sophie Codegoni. E il fidanzato ha precisato: "Non è che hai perso le scarpe da ginnastica. Le hai lasciate, giustamente nella tua testa, a bordo piscina insieme a una maglietta e poi non le hai più trovate”. Per solidarietà nei confronti della compagna, anche Alessandro Basciano è entrato scalzo al ristorante.