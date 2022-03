Sophie Codegoni dopo il GF Vip: “Io e Alessandro vivremo insieme, vorrei avere dei figli con lui” Reduci dalla loro esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano raccontano al settimanale Chi la loro storia d’amore, nata sotto i riflettori, e i progetti per il futuro, rigorosamente insieme.

A cura di Elisabetta Murina

L'edizione del Grande Fratello Vip di quest'anno ha fatto sbocciare ber tre coppie: Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Quest'ultimi, tornati alla realtà dopo la loro esperienza nella casa più spiata d'Italia, hanno raccontato al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, i loro programmi per il futuro, che immaginano uno accanto all'altra. Non solo: hanno anche ripercorso la loro storia d'amore, dal momento in cui si sono visti per la prima volta a quello in cui hanno deciso di voler fare sul serio.

I progetti per il futuro

Ora che sono tornati alla loro vita di tutti i giorni, i due ex gieffini hanno le idee chiare sull'imminente futuro: andranno a vivere insieme a Milano, in una casa che ha trovato la mamma di Sophie per la figlia, ma che è pronta ad accoglierli entrambi. "È stata la mamma di Sophie a trovare la casa. L'aveva presa per la figlia, ma quando mi ha portato a visitare l'appartamento, c'erano già due spazzolini da denti, era pronta per accoglierci", ha raccontato Alessandro, che nei giorni trascorsi ad aspettare la sua dolce metà ha avuto modo di visitare l'appartamento.

Per Sophie, invece, è stata una vera e propria sorpresa: "Mia mamma mi ha fatto una sorpresa perché mi ha trovato casa. È la prima volta che vivo fuori casa e sarà con Ale". Inizialmente i due si divideranno tra Milano, dove si trova la loro nuova dimora, e Roma, città in cui vive il figlio di Alessandro e dove lui ha il suo lavoro, che in parte sta cercando di spostare per stare il più possibile vicino alla sua Sophie.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano (foto dal settimanale Chi)

"Vedo Ale come il padre dei miei figli"

Andare a vivere insieme per Alessandro e Sophie è solo il primo passo di un progetto ben più grande. Sognano di costruire una famiglia e mettere in pratica tutte le promesse d'amore che si sono scambiati in questi mesi. "Voglio realizzarmi nel lavoro e voglio mettere in pratica tutto quello che ci siamo detti io e Sophie", ha raccontato Alessandro. Simile la visione di Sophie: "Ho due desideri: essere indipendente e diventare mamma. Vedo Ale come il papà dei miei figli, ma prendiamoci del tempo".

Sophie e Alessandro nello studio del GF Vip

Sophie rivela un retroscena su Clarissa Selassié

L'ex gieffina ha rivelato a Chi anche un retroscena che riguarda Clarissa Selassié e Alessandro. Prima della finale, in camerino, la principessa ha posato insieme a lui per una fotografia, dicendogli una frase che a Sophie non è molto piaciuta: "So che ci sta provando con lui, gli dice: ‘Tanto fra poco tornerai single, vuoi il mio numero?‘".

Il rapporto con Fabrizio Corona

Tra le pagine del settimanale Chi, i due sono tornati a parlare anche della questione Fabrizio Corona, venuta fuori durante la loro avventura nella casa del GF Vip. Sophie, in passato, ha avuto una storia d'amore con l'ex re dei paparazzi, il quale sostiene che tra loro non sarebbe ancora finita. Ma lei non ne vuole sapere e ha occhi solo per Alessandro, che però ha scoperto il suo passato solo attraverso Alfonso Signorini in puntata.

"Lo devo ancora sentire. Le ipotesi sono due: o sarà totalmente assente, o avremo un rapporto di amicizia e lavoro", ha raccontato l'ex gieffina. E anche Alessandro ha voluto chiarire una volta per tutte quanto successo: "Ero infastidito dal fatto che Corona avesse espresso opinioni su di me senza conoscermi, non perché fosse stato con Sophie. Ho un carattere particolare, ma non giudico chi non conosco: Fabrizio poi mi ha spiegato che voleva solo provocarmi".