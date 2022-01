Scontro tra Sophie e Alessandro al GF Vip: “Sei ridicola” e lei gli butta la valigia fuori la porta Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno litigato furiosamente nella Casa del GF Vip. L’ex tronista ha avuto una dura reazione allo scontro, ha gettato via dalla stanza i vestiti del compagno.

A cura di Gaia Martino

Il rapporto di una delle coppie del GF Vip 2022, quella composta da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, risulta sempre più altalenante. Subito dopo la puntata andata in onda lo scorso venerdì 21 gennaio i due gieffini hanno litigato furiosamente. Non è la prima volta che capita, già qualche settimana fa si sono resi protagonisti di un duro scontro che li aveva spinti a separarsi. Questa volta oggetto di discussione le nomination: l'ex di Uomini e Donne non ha gradito un comportamento della sua fidanzata nella Casa.

Alessandro e Sophie litigano dopo la puntata

Alessandro Basciano non ha buttato giù la nomination di Delia Duran e quando ha visto chiacchierare la sua compagna, Sophie, con la venezuelana non ci ha visto più. "Mi ha detto che sono una buffona perché ho parlato con Delia. Neanche mia madre mi dice con chi devo parlare e chi no. Non è che io rincorro, io gli dimostro tanto ma la mia dignità e il mio orgoglio vanno sopra a tutto. Non permetto a nessuno di dirmi cosa devo e non devo fare, con chi devo parlare" ha raccontato Sophie ad alcune sue inquiline. I due nelle ore successive non hanno trovato la pace, bensì hanno continuato a scontrarsi.

La durissima reazione di Sophie

Sophie e Alessandro ieri hanno continuato a battibeccare. L'ex tronista ieri sera era particolarmente provata sul letto quando è entrato Basciano in camera: i due gieffini hanno subito iniziato a provocarsi. "Ridimensionati" ha detto l'ex tronista al compagno il quale, spazientito, ha sbottato: "Io faccio ciò che caz** mi pare, non mi frega niente. Eri quella che gratuitamente mi ha detto, mentre eravamo a letto, alzati e vattene. Poi fai la vittima, sei ridicola". Alessandro è uscito dalla porta scatenando una durissima reazione nella Codegoni che si è alzata ed ha iniziato a gettare via le cose dell'ex corteggiatore fuori dalla porta.

La pace nella notte

Nel corso della serata di festa nella Casa del GF Vip non hanno parlato tra loro ma entrambi si sono divertiti a ritmo di musica. Dopo essersi confrontati con gli inquilini, nella notte Sophie e Alessandro hanno provato a chiarire. L'ex tronista ha raggiunto Alessandro in camera per trovare un punto d'accordo e disturbati più volte da Soleil Sorge, desiderosa di dormire, i toni si sarebbero pacati.