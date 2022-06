Sophie Codegoni e Basciano: “Altro che JLo e Ben Affleck, noi facciamo l’amore tutti i giorni” I Basciagoni sognano il futuro di una famiglia, ma nel frattempo si godono la passione che c’è tra loro. Commentano l’accordo prematrimoniale tra Ben Affleck e Jennifer Lopez: “L’amore quattro volte a settimana? Noi li superiamo almeno tre volte”.

A cura di Giulia Turco

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono tornati a raccontare il loro amore nell’ultima intervista realizzata insieme ad un servizio fotografico di Chi, in occasione del compleanno di Basciano. Sempre più innamorati e vicini, i Basciagoni non si mollano un momento e fanno praticamente tutto insieme. Mentre c’è chi non scommetterebbe sulla durata del loro rapporto, loro sono pronti ad assicurare che il loro amore ha un destino ben preciso.

I Basciagoni: un amore a distanza, ma non tra loro

Percorrono l’Italia da cima a fondo, ma sempre insieme. “Non ci siamo mai staccati”, confermano i due piccioncini a Chi. “Adesso è arrivato il momento di scegliere tra Roma e Milano. Sicuramente cercheremo una casa più grande a Milano”, ipotizzano. Tra i loro progetti, futuri si intende, c’è anche quello di metter su famiglia: “Da sempre sento di essere portata per fare la mamma”, assicura l’ex tronista. Nel frattempo si godono la passione che c’è tra loro e gli basta. A Basciano salta in mente l’accordo prematrimoniale del quale vocifera il gossip tra Ben Affleck e Jennifer Lopez:

Loro devono fare l’amore quattro volte a settimana? Non li superiamo almeno tre volte.

Basciano e Sophie sull’ipotesi di un primo figlio

Nonostante la sua giovane età. Sophie Codegoni ha le idee molto chiare sulle sue prospettive e nel futuro si vede mamma. “Mia madre mi ha avuta giovanissima”, spiega nel corso dell’intervista. “Io tra due anni al massimo voglio avere un figlio. Con Ale? Ne abbiamo parlato”, rivela. “Il nostro sogno è avere una femminuccia, la chiameremmo Celine…”. Ad ogni modo la giovane Sophie sembra decisa ad impegnarsi con l'ex coinquilino del GFVip: "Sto aspettando l'anello. Quello potrebbe essere un passo verso il fidanzamento", aveva raccontato nell'intervista video, ospite a Fanpage.it.