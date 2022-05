Sophie Codegoni a Fanpage: “Con Basciano sono me stessa”, poi commenta la scelta di Matteo Ranieri Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si raccontano a Fanpage.it. Sophie ora sogna una famiglia: “Non sono più la str*nza di Uomini e Donne. Matteo Ranieri? L’ho saputo solo dopo il GFVip”. Ha messo un punto anche su Corona: “Fa un gioco a senso unico”.

A cura di Giulia Turco

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano arrivano nella redazione milanese di Fanpage.it dopo una serie di disavventure. Dopo la loro uscita dalla casa del Grande Fratello Vip non sono stati fermi un solo giorno. Roma, Milano, Dubai, Ibiza, tra servizi fotografici e una nuova dimensione di coppia nella quale devono ancora abituarsi a convivere.

Soprattutto lei, ex tronista di Uomini e Donne che nel parterre di Maria De Filippi si è presentata come una 18enne molto sicura di sé che aveva "passato in rassegna 400 uomini" prima di non sceglierne nessuno. Poi la parentesi naufragata appena poche settimane dopo il programma con Matteo Ranieri, l'amicizia con Fabrizio Corona e le notti milanesi poi. Il tutto sembra già un lontano ricordo. Di mezzo, 180 giorni nella casa del GFVip.

Sophie e Alessandro. Di voi è stato detto che siete su due lunghezze d'onda diverse. Uno interessato a mettere le radici, l'altra a dedicarsi alla propria carriera nel mondo dello spettacolo. Dunque quali sono i vostri progetti attualmente?

Sophie: Ho ancora tante cose da costruire per il mio futuro e lui è il primo a dirmelo: prima la nostra carriera. Per ora il progetto è semplicemente quello di spostarci dalla casa provvisoria dove abitiamo e prenderne una che ci piace, tutta per noi.

Alessandro: Il pensiero di avere una famiglia c'è, ma diamo priorità al nostro lavoro, soprattutto per lei che è molto giovane.

Sophie: Sto aspettando l'anello. Quello potrebbe essere un passo verso il fidanzamento.

Alessandro: L'anello arriverà sicuramente, però tutto quello che ti ho promesso dentro la casa è stato mantenuto…

Sophie: Sì, tranne l'anello, che aspettiamo.

Sui social era circolata la notizia di una possibile fiction in chiave ironica e romantica con protagonisti i "Basciagoni". Tutto vero?

Sophie: Io e lui insieme siamo una comica, facciamo un disastro dietro l'altro, ma in realtà non ci sono progetti di sitcom. Però sarebbe fighissimo.

Alessandro: Agli occhi del pubblico sono risultato in modo diverso da quel che mi aspettavo. Fuori dalla casa pensavo di essere molto più criticato, quando invece ora sono un "meme" vivente e Sophie mi deride dalla mattina alla sera. Se ci fosse davvero una sitcom potrebbero chiamarla ‘Le disavventure dei Basciagoni'.

La domanda è d'obbligo: Manuel e Lulù. Che idea vi siete fatti della rottura?

Alessandro: L'ultima volta che li ho visti sinceramente ho notato che Lulù era molto stanca e stressata. Eravamo a cena, ma non ci immaginavamo una cosa del genere perché comunque stavano insieme. Parliamo di circa 4 giorni che uscisse la notizia. Io ho sentito Manu per il suo compleanno e mi ha detto che me ne avrebbe parlato meglio di persona.

Sophie: Non credo che sia successo qualcosa in particolare. Per quanto riguarda Lulù che è una mia amica e la conosco, penso sia stata anche l'euforia di trovarsi in un mondo che non era il suo. C'era l'entusiasmo e la voglia di fare tante cose, dall'altra parte Manuel ha detto spesso che fuori dalla casa si sarebbe dovuto impegnare per tornare alla sua vita, per tornare a nuotare.

(Sophie Codegoni, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié nella casa del GFVip)

Sophie, alla luce dell'esperienza nella casa come rivaluti la tronista che eri a Uomini e Donne?

Sophie: La Sophie che si è vista nella casa è quella che sono nella realtà. Lui sicuramente mi ha aiutato a togliermi tanti scudi e ad aprirmi. Oggi sono tornata quella che volevo nascondere. Quella corazza da "stronza" per allontanare le persone non c'è più.

Durante il reality hai saputo della scelta di Matteo Ranieri di salire sul trono? Di recente lui ha dichiarato che non eravate davvero innamorati…

Io ero nella casa e quindi l'ho saputo solo dopo. Non ho seguito naturalmente il suo percorso. So che ha scelto, gli auguro di aver trovato la persona giusta per lui. Da parte mia non c'è nessun rancore. Ho letto la sua dichiarazione, devo dire che ha ragione, sono d'accordo: non eravamo innamorati. Ai tempi avevo parlato di un forte interesse che speravo fosse ricambiato e c'era voglia di innamorarsi.

(Sophie Codegoni e Matteo Ranieri)

Fabrizio Corona. Sophie, pensi che sia la tua relazione con Alessandro il motivo del vostro allontanamento dopo il reality? Quali sono i vostri rapporti oggi?

Sophie: Ho sentito dichiarazioni in cui veniva offeso il mio fidanzato. Una volta uscita dalla casa inoltre ho scoperto che alcuni patti lavorativi non sono stati rispettati. Ci sono state diverse mancanze di rispetto anche sui social. Oggi quindi non c'è e non ci interessa avere nessun tipo di rapporto. Sinceramente questo suo atteggiamento non mi tocca, so che lo fa per fare "hype" e che probabilmente le cose che dice non sono neanche quelle che pensa davvero. Fa un gioco a senso unico.

Non è un mistero la passione di entrambi per i ritocchini estetici. Ma è vero che in aeroporto hanno fermato Sophie perché non la riconoscevano rispetto alla foto del documento?

Alessandro: Ho assistito a una scena incredibile: davanti al documento c'era un agente di polizia che continuava a guardarla e a non riconoscerla.

Sophie: Ad un certo punto mi ha chiesto: "Ma ti sei rifatta?". Al che per sfinimento gli ho detto: "Sì guarda, mi sono rifatta tutta, scusa". Non capisco però perché non riconoscano me e lui invece sì. Che se vi faccio vedere la sua foto sul documento…

Alessandro: Sono più rifatto io di lei!

Sophie: Girano foto di me in cui non sembro neanche io. La verità è che ho rifatto le labbra e il seno un paio di anni fa. Le labbra le ho iniziate a fare perché avevo una simmetria che non spariva, così ho iniziato a gonfiarle sempre di più e mi stavo rovinando. Alla fine ho fatto la ialuronidasi e ho tolto tutto. Sono pro alla chirurgia, ma solo per sistemare qualche piccolo "difetto"…