Sophie Codegoni fermata 27 volte in aeroporto: “Non mi riconoscevano nei documenti” Inconveniente per l’ex GF Vip, che durante un viaggio in Turchia con il compagno è stata fermata svariata volte per una foto sul documento poco rassomigliante.

A cura di Andrea Parrella

Disavventura per Sophie Codegoni, che negli ultimi giorni si è trovata a dover fare i conti con una situazione davvero inaspettata, fermata in aeroporto per ben 27 volte in occasione di un viaggio in Turchia con il compagno Alessandro Basciano. A raccontare la situazione paradossale è stata proprio lei, intervistata a Casa Chi insieme a Basciano. I due hanno parlato della fuga romantica che si sono concessi ad Istanbul per qualche giorno, raccontando l'inconveniente che ha reso però memorabile il viaggio dell'ex tronista di Uomini e Donne e del compagno, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip.

La foto sul documento non mi rassomiglia più

Il motivo dei numero si stop durante i controlli è stato la foto sul documento di viaggio. Ai controlli non riconoscevano la giovane modella e così Codegoni ha spiegato quei momenti: “Mi hanno fermata 27 volte perché non mi hanno riconosciuta sui documenti. Sia all’andata che al ritorno, ma ero più piccola in quella foto”. Se per lei la situazione è stata a quanto pare snervante, molto più divertito è parso Basciano, che ha commentato la vicenda collegato nel corso della stessa trasmissione streaming, descrivendo il lato buffo e paradossale della vicenda: “Lei era inc***atissima, io che ridevo. Era un’altra persona in quella foto. È stata una scena epica”.

Sophie e Alessandro dopo il GF Vip

Dopo l'avvicinamento nella casa del GF Vip, Codegoni e Basciano hanno rinsaldato ancora di più il loro legame scegliendo di convivere. Andare a vivere insieme per Alessandro e Sophie è solo il primo passo di un progetto ben più grande. Sognano di costruire una famiglia e mettere in pratica tutte le promesse d'amore che si sono scambiati in questi mesi. "Voglio realizzarmi nel lavoro e voglio mettere in pratica tutto quello che ci siamo detti io e Sophie", ha raccontato Alessandro. Simile la visione di Sophie: "Ho due desideri: essere indipendente e diventare mamma. Vedo Ale come il papà dei miei figli, ma prendiamoci del tempo".