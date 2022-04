Sophie Codegoni scrive ai suoi genitori: “Con Alessandro voglio dei figli, abbiamo grandi progetti” Sophie Codegoni indirizza una lettera ai suoi genitori pubblicata dal settimanale Di Più. A mamma e papà chiede spazio, nonostante le loro preoccupazioni: “Lasciatemi vivere la mia storia tranquillamente”.

A cura di Giulia Turco

Sophie Codegoni è sempre più convinta di voler vivere il suo futuro al fianco di Alessandro Basciano. Nonostante il loro rapporto abbia subito diverse turbolenze già nella casa del GFVip che li ha fatti innamorare, Sophie è pronta a scommetterci. L'ex tronista di Uomini e Donne sembra abbia trovato il suo equilibrio in amore e difenderebbe ad ogni costo il suo rapporto con Alessandro. Anche se i dubbi arrivano proprio dalla sua famiglia.

I dubbi dei genitori di Sophie su Alessandro Basciano

Valeria Pasciuti e Stefano Codegoni non hanno mai nascosto certe perplessità sul gieffino del quale la figlia si è innamorata. I due genitori hanno ammesso di temere, più che altro, per il suo carattere piuttosto acceso, che cozza con la spensieratezza e la tranquillità di Sophie. "Cari mamma e papà, quando sono uscita dalla casa del Grande Fratello Vip ho scoperto che mi avevate scritto delle lettere", scrive l'ex gieffina sulle pagine del settimanale Di Più. "Ho letto che eravate felici per me, per la mia storia d'amore con Alessandro ma anche preoccupati, perché dopo aver sofferto tanto temevate che potessi vivere una nuova delusione". Oggi chiede di vivere la sua storia senza condizionamenti:

Lasciatemi vivere tranquillamente la mia storia […]. Sì, so che il vostro è un gesto d’amore, di protezione nei miei confronti, ma anche se ho soltanto venti anni, sono una ragazza forte e l’esperienza nella casa mi ha reso ancora più sicura di me stessa. Con Alessandro abbiamo tanti progetti, tanta voglia di vivere in coppia e di pensare a un futuro insieme.

Il progetto di una famiglia

Tra i progetti citati da Sophie c'è in primo luogo l'idea di andare a vivere sotto lo stesso tetto con Alessandro, che ha deciso di non tornare a Madrid dopo il reality, ma di restare a Milano per vivere al fianco di Sophie e del suo piccolo, nato da una precedente relazione. Anche in tema bambini Sophie ha già le idee particolarmente chiare. “Ale e io vogliamo andare a vivere insieme e, in un futuro non troppo lontano, desideriamo dei bambini, una famiglia. Poi c’è anche il suo bambino, perché Alessandro è già papà: dunque abbiamo bisogno di spazio".