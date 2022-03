Soleil Sorge, Sophie Codegoni e la chirurgia plastica: “Ecco quali ritocchini abbiamo fatto”

Soleil Sorge e Sophie Codegoni si sono raccontate nel salottino di Verissimo. Silvia Toffanin ha chiesto conto della battuta che le fece litigare furiosamente nella casa del Grande Fratello Vip. Soleil accusò Sophie di essere di plastica: "Ho detto hai più plastica che argomenti dentro di te. Era una cosa oggettiva dovuta alla chirurgia che ha fatto, ma era una battuta infelice di cui mi sono pentita. Non volevo ferirla". Così, il discorso si è spostato proprio sulla chirurgia plastica ed entrambe hanno svelato i ritocchini fatti.

Sophie Codegoni ha dichiarato di avere rifatto il seno e di avere ritoccato le labbra. Su quest'ultimo ritocchino, però, ha preferito tornare sui suoi passi perché si è resa conto di stare esagerando:

"Dicono che io abbia fatto chissà quante cose, ma non è così. Però ho sempre detto di essere a favore della chirurgia. Cosa ho rifatto? Io ho rifatto il seno. Ai tempi avevo rifatto anche le labbra. Poi, stavo esagerando. Quando capisci che la chirurgia non ti aiuta più a migliorare, ma che ti sta rovinando, ti sta proprio deturpando il corpo…ho detto basta. Ho fatto la ialuronidasi. Ho tolto le labbra, quindi ad oggi io ho solo il seno di rifatto. Io dico sempre, mai dire mai. Se dovessi vedere qualcosa che mi causa insicurezza, qualcosa che voglio migliorare, la correggerò. Volevo lottare contro il mio labbro asimmetrico che ho sempre detestato. Oggi ce l'ho, lo amo e non mi dà problemi. Cercavo una perfezione che non esiste".