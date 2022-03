Signorini rivela al GF Vip la storia tra Corona e Sophie Codegoni, la reazione dei concorrenti Nel corso della puntata del 28 febbraio, Alfonso Signorini ha rivelato in anteprima uno scoop che uscirà a breve su Chi: la storia tra Fabrizio Corona e Sophie Codegoni, che per lui non è ancora finita. Ecco quale è stata la reazione degli altri inquilini ed ex concorrenti, oltre che quella della diretta interessata.

A cura di Elisabetta Murina

Durante la puntata del 28 febbraio del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha rivelato uno scoop che riguarda Sophie Codegoni e che a breve uscirà tra le pagine del settimane Chi, da lui diretto. L'ex tronista di Uomini e Donne ha avuto una relazione con Fabrizio Corona prima di entrare nel reality. E per lui la storia è tutt'altro che finita, come rivela nell'intervista: "Sophie è ancora innamorata di me, Basciano non è l'uomo che fa per lei". La diretta interessata è apparsa serena e tranquilla, spiegando che invece si tratta di un capitolo chiuso, tanto da non aver problemi a parlarne anche davanti ad Alessandro Basciano, il quale però si è chiesto come mai non gli avesse rivelato il nome dell'ex fidanzato.

Le parole di Giacomo Urtis

Dopo aver lanciato il gossip, il conduttore ha voluto chiedere agli ex concorrenti se qualcuno fosse a conoscenza della notizia. In particolare, Signorini ha parlato con Giacomo Urtis, vicino a quel mondo e testimone in un certo senso del rapporto, che ha riferito di sapere della loro storia: "Ero a conoscenza della loro relazione". E aggiunge che prima del reality ha visto Sophie a casa sua e proprio in quell'occasione sono diventati amici: "Prima del GF Vip ho conosciuto Sophie a casa di Corona, quando stavano insieme. Ed è lì che è nata la nostra amicizia. Erano innamorati, lei mi è sembrata molto più di lui”.

Cosa hanno detto le altre inquiline della Casa

Prima di collegarsi con Sophie e Alessandro, Alfonso Signorini ha svelato la notizia bomba anche alle altre ragazze della Casa, riunite tutte insieme in salotto. A loro ha chiesto se qualcuna fosse a conoscenza della relazione tra l'ex tronista di Uomini e Donne e Fabrizio Corona. E mentre Delia Duran e Miriana Trevisan ne erano totalmente all'oscuro, Soleil Sorge ha detto di esserne venuta a conoscenza prima di entrare nel reality, anche se non in modo dettagliato: "Sapevo tutto, certo. Non so quanto è durata la loro relazione. Diciamo che non so i dettagli, però prima del reality ho conosciuto Sophie e Fabrizio. Parlando con loro ero venuta a sapere tutto". Anche Lulù Selassié non è rimasta sorpresa, spiegando di sapere già la notizia: "Prima di venire qua se ne era un pò parlato, ma comunque lei mi ha detto che ne aveva già parlato con Alessandro e non credo che lui si dispererà".