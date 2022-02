La storia tra Sophie e Fabrizio Corona, Basciano: “Non so perché non mi ha detto che fosse lui” Dopo l’intervista in cui Fabrizio Corona ha parlato della sua storia d’amore con Sophie Codegoni, scoppia il caso nella casa del GF Vip, con Basciano ignaro dell’identità dell’ex della sua ragazza, che però chiarisce: “È una storia finita”.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Al GF Vip scoppia il caso Corona, che invade la coppia formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, con Fabrizio Corona che rilascia un'intervista al settimanale Chi in cui racconta del suo rapporto sentimentale con Sophie e afferma di attenderla, sminuendo totalmente il rapporto con Basciano. "Non mi è nuova la cosa, li conoscevo prima che entrassimo e questa cosa era nota", dice Soleil quando Signorini le chiede notizie.

La storia tra Corona e Sophie Codegoni

Il conduttore, nel corso della puntata del 28 febbraio, ha deciso di chiamare in causa i diretti interessati, chiedendo a Basciano se sapesse di questa relazione precedente: "Mi ha parlato del fatto di aver avuto una frequentazione prima di entrare qui, ma so che è tutto sepolto. Però non mi ha mai fatto nomi". Sophie ha spiegato: "Si tratta di una storia finita a giugno, forse luglio. Non ho fatto nomi per una questione di rispetto, mettendo in mezzo nomi e persone che non hanno voglia di essere coinvolte".

Le parole di Fabrizio Corona su Alessandro Basciano

Giacomo Urtis raconta di aver conosciuto Sophie a casa di Fabrizio, ma lei, che con Corona ha anche un rapporto di lavoro trattandosi del suo manager, precisa: "Io e Fabrizio abbiamo una bella amicizia, per un periodo ci siamo legati molto e ‘è stata questa complicità ad avere una relazione. È una cosa che ho sempre tenuto fuori dal mondo dei riflettori". Alessandro Basciano sembra risentito e commenta sarcasticamente: "Mi ha detto che fuori da qui mi avrebbe presentato il suo manager e sicuramente saremmo andati d'accordo… sicuramente! Mi bastava che dicesse il nome, non è un problema".

Sophie si spiega

Sophie Codegoni si dimostra molto serena e prova a giustificarsi: "Siamo amici, complici, lavoriamo insieme e ci vogliamo bene. Abbiamo provato ad avere un rapporto amoroso, ma non è andata". Signorini quindi legge stralci dell'intervista di Corona, che sostiene Basciano non sia all'altezza di Sophie: "Fabrizio Corona conosce bene mia sorella (Nicole Basciano, ndr) e gli consiglierei di informarsi su chi sono, quello che faci e i contesti che frequento". Sophie smentisce quindi Corona, che ritiene lei sia ancora innamorata di lui: "Ero molto presa e infatuata, ma oggi so cos'è l'amore".