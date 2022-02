Chi è Giorgia Nicole Basciano, la sorella di Alessandro Basciano stasera al GF Vip Nella puntata del 7 febbraio del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano potrà incontrare la sorella Giorgia Nicole. Modella nel settore del fitness, non si hanno molte informazioni su di lei.

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata di lunedì 7 febbraio del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano potrà incontrare la sorella Giorgia Nicole. Il suo percorso nella casa più spiata d'Italia è iniziato a metà dicembre e in poco tempo è finito al centro dell'attenzione per il suo flirt con Sophie Codegoni, fatto di alti e bassi. La sorella non ha approvato l'interesse del fratello per la coinquilina, tanto che in una lettera pubblicata recentemente sul settimanale DiPiù aveva detto di preferire Jessica Selassié: "Alessandro, avresti dovuto scegliere Jessica".

Chi è Giorgia Nicole, la sorella di Alessandro Basciano e che lavoro fa

Giorgia Nicole Basciano

Giorgia Nicole è piuttosto riservata sulla sua vita professionale e privata. Di lei, infatti, non si conosce con esattezza nemmeno l'anno di nascita. Tuttavia, è molto attiva sui social e in particolare su Instagram. Sul suo profilo (IG @giorgynicole.basciano ) condivide molti scatti che la ritraggono, ma che comunque non svelano troppi dettagli della sua vita. Dalla breve descrizione social si legge che è una modella nel settore del fitness e guardando le foto si intuisce che è una appassionata di moda. Nel 2016 è apparsa più volte nel programma Ciao Darwin di Canale 5. In questi mesi ha sempre seguito il fratello nella casa del GF Vip, facendo il tifo per lui.

La vita privata di Giorgia Nicole, nessun fidanzato sui social

Basandosi solo sui suoi profili social, Giorgia Nicole sembrerebbe single dal momento che non c'è nessuna foto che faccia pensare che abbia una persona al suo fianco. In passato ha avuto una relazione con l'ex tronista di Uomini e Donne Jack Vanore, finita per motivi non noti. In più, la sorella di Basciano era finita al centro dei gossip per un presunto flirt con il marito di Guendalina Tavassi, la quale però aveva prontamente smentito il pettegolezzo.