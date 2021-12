Chi è Alessandro Basciano, nuovo concorrente del GF Vip già visto a Temptation Island e uomini e Donne Alessandro Basciano è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 6. Il suo volto è nuovo al mondo della tv: ha già partecipato come tentatore nel villaggio di Temptation Island e come corteggiatore di Michela Quattrociocche a Uomini e Donne.

Alessandro Basciano è un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 6 ed entrerà dalla porta rossa nella puntata di questa sera, venerdì 17 dicembre. Non è la prima volta che gli spettatori lo vedono in televisione: ha già partecipato a Temptation Island ed è un ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Chi è Alessandro Basciano: carriera e vita privata

Genovese, classe 1989, Alessandro Basciano è un imprenditore che si occupa di rivendita di automobili a Roma, ma non ha mai disdegnato il mondo dello spettacolo, dal momento che è stato anche testimonial di noti marchi di moda come Desquared. Dagli shooting il passo verso la televisione è stato molto breve e nel 2019 è approdato in veste di corteggiatore. Alle spalle però, Alessandro aveva una relazione importante e duratura con Clementina Deriu. Dal loro amore nel 2016 è nato il suo primo figlio Nicolò. Nonostante i due si siano lasciati da tempo, il loro rapporto con l'ex compagna è sempre stato sincero e complice, tanto che molti hanno pensato che potesse inficiare il suo corteggiamento alla tronista del dating show di Canale 5.

La carriera televisiva, da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip

Nel 2019 Alessandro Basciano si presenta al mondo della tv e fa il suo ingresso nel dating show di Canale 5, per corteggiare Giulia Quattrociocche. Alessandro ha dimostrato in tutti i modi di essere interessato a lei, cercando di convincerla del fatto che le sue fossero attenzioni reali, maturate da un interesse sincero che sperava potesse essere ricambiato allo stesso modo. Nonostante la tronista fosse affascinata da lui e fosse stata più volte indecisa, la sua scelta finale è ricaduta su Daniele Schiavon, di cui è sempre stato un acerrimo rivale fin dagli inizi della trasmissione. Poi è stato uno dei tentatori di Temptation Island ed ora è pronto a entrare come concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 6, in seguito alla decisione di prolungare il programma fino a marzo 2022, insieme a Eva Grimaldi e Federica Calemme.

Temptation Island 2020, il flirt tra Alessandro e Valeria

A rimanere stregata dal single Alessandro, è sin da subito Valeria Liberati, fidanzata di Ciavy. Tra i due scatta un'inedita sintonia, inizialmente solo a parole. Poi i rapporti iniziano a farsi più intimi e Valeria si avvicina sempre più spesso al single Alessandro, mostrandosi anche davanti alle telecamere in preda ad effusioni. Scatta un bacio, o quasi. Mentre i due approfondiscono la loro conoscenza in riva al mare, tra colle e risate, la tensione è alle stelle e da entrambi c'è la voglia di andare oltre.

Alessandro Basciano è single dopo la storia con Erjona Sulejmani

Alessandro Basciano ha avuto una breve storia con Erjona Sulejmani, albanese di orgine, ex moglie del calciatore Blerim Dzemaili, durata solo qualche mese. I due erano usciti allo scoperto lo scorso giugno, postando su Instagram una serie di romantiche foto durante una vacanza in Puglia. Con la fine dell'estate, però, questo sentimento che sembrava così forte si è spento. E al momento pare che Alessandro Basciano sia single. Chissà che non trovi l'amore nella casa del Grande Fratello Vip.