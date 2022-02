Fabrizio Corona su Sophie Codegoni: “Mi ama ancora, lei è troppo per Alessandro Basciano” Fabrizio Corona, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, è tornato a parlare della relazione che avrebbe avuto con Sophie Codegoni. Le sue dichiarazioni saranno mostrate alla gieffina nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 28 febbraio.

Fabrizio Corona è tornato a parlare di Sophie Codegoni. L'imprenditore e la concorrente del Grande Fratello Vip avrebbero avuto una relazione durata due mesi e risalente alla scorsa estate. Attualmente, Corona è fidanzato con la modella Sara Barbieri, mentre Codegoni – dopo un brevissimo flirt con Gianmaria Antinolfi – ha trovato la felicità tra le braccia di Alessandro Basciano. Fabrizio Corona, però, ha dei dubbi e ne ha parlato sul settimanale Chi.

Corona è convinto che Sophie Codegoni lo ami ancora

Alfonso Signorini ha anticipato: "Fabrizio Corona rivela che Sophie è ancora innamorata di lui e che Basciano non è l'uomo che fa per lei". Il conduttore ha anticipato che farà leggere le dichiarazioni a Sophie Codegoni, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip in onda lunedì 28 febbraio. Ma cosa ha dichiarato l'imprenditore? Corona si è detto convinto che la relazione che lui ha avuto con Sophie, non sia in alcun modo paragonabile a quella che la giovane ha attualmente con Alessandro Basciano:

"La nostra storia è imparagonabile. Stare con me è come andare all’università e frequentare, nello stesso tempo, un master in comunicazione, in sesso e tutto il resto (ride, ndr). Se eravamo innamorati? Lei sì. Se mi pensa ancora? Non le è passata. Ci rivedremo fra poco, lavora con me, la rappresento e ho molte idee per lei".

Quindi ha aggiunto: "Per me Sophie, quando esce dal GF Vip, può venire a cena quando vuole. La aspetto a braccia aperte. Le voglio un bene dell'anima e sono l'unico che la conosce bene e sa quello che vuole veramente".

Il GF Vip per lanciare la carriera di Sophie: Basciano sarebbe un intralcio

Fabrizio Corona ha descritto Sophie Codegoni come una ragazza "sicura, sveglia e aperta", che nonostante abbia solo vent'anni, ha già "una forte indipendenza economica e ha fatto diverse esperienze". Lo scopo della partecipazione al Grande Fratello Vip era quello di "lanciare la sua carriera" e, secondo l'imprenditore, la relazione con Basciano potrebbe ostacolarla:

"Non deve ostacolarla. Uno che perde la pazienza con Alex Belli, come ha fatto Basciano, cosa potrà fare quando Sophie uscirà con me o con gente dello spettacolo? Deve capire che sta con una ragazza che non ha in mente di sposarsi e avere dei figli, lei ha una carriera e non può tarparle le ali. Forse è troppo per lui".

La relazione tra Corona e Codegoni è venuta alla luce il 19 giugno 2021

Il 19 giugno 2021, Fabrizio Corona ha pubblicato sul suo profilo Instagram, alcune stories che mostravano come dei carabinieri si fossero recati a casa sua, presumibilmente dopo una segnalazione per schiamazzi notturni. In quell'occasione, a casa del quarantasettenne c'era anche Sophie Codegoni, che lui descrisse come: "La mia fidanzata, la mia convivente". Così, la loro relazione finì sotto i riflettori.

Sophie Codegoni aveva smentito la relazione con Corona

Se Fabrizio Corona conferma la relazione con Sophie Codegoni, l'ex tronista di Uomini e Donne – qualche mese fa – ha dato una versione ben diversa in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, prima di entrare nella casa. Dichiarò, infatti, di non essere fidanzata con lui:

"Fabrizio è una persona meravigliosa che mi sta aiutando e a cui voglio davvero bene: siamo molto legati, ci vediamo spesso, ma non stiamo insieme. Quando davanti ai carabinieri ha detto che ero la sua convivente l’ha fatto perché la situazione lo richiedeva".

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 28 febbraio, tutti i nodi verranno al pettine.