Belen Rodriguez presenta Soleil e omette Jeremias nella lista dei suoi ex: “L’ha fatto apposta” A Le Iene Belen Rodriguez ha incontrato una vecchia conoscenza, l’ex fidanzata del fratello Jeremias, Soleil Sorge, ospite del programma. Un botta e risposta tra loro ha fatto chiacchierare i telespettatori.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata de Le Iene ieri sera Belen Rodriguez, conduttrice dello show insieme a Teo Mammuccari, ha rincontrato una sua ex cognata, Soleil Sorge. L'ex concorrente del Grande Fratello VIP è stata ospite della puntata dopo essere stata vittima di uno scherzo della iena Nicolò De Devitiis: la sua presentazione in studio però ha fatto chiacchierare. Ricordiamo che Soleil Sorge è l'ex fidanzata di Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, e stando alle parole di Cecilia Rodriguez, non sarebbe stata accolta con amore in famiglia al tempo della relazione. L'argentina addirittura svelò che quando si lasciarono fu contenta. L'incontro di ieri sera tra la Rodriguez senior e l'italo americana ha attirato l'attenzione: in diverse occasioni si sono pizzicate e ai fan e telespettatori del programma non sono di certo sfuggiti alcuni particolari.

L'incontro tra Belen Rodriguez e Soleil Sorge a Le Iene

Soleil Sorge ieri sera a Le Iene è stata presentata come volto di reality e dating show, da Uomini e Donne al Grande Fratello VIP, passando per l'Isola dei Famosi e Pechino Express. Belen Rodriguez ha poi deciso di elencare i fidanzati famosi dell'italo americana, saltando però un nome a lei conosciuto, quello di Jeremias.

Con la notorietà è sempre più presente sui giornali di gossip, i suoi ex: Nicola Ippoliti, Luca Onestini, Marco Cartasegna, Gianmaria Antinolfi, tutte relazioni che iniziano in un reality e finiscono con chi?

Teo Mammuccari però non si è lasciato sfuggire il dettaglio omesso e così ha subito interrotto la sua collega alla quale ha chiesto: "Perché non lo diciamo Belen? Perchè facciamo finta di niente? Lei è stata con tuo fratello, era la fidanzata, è tua cognata". L'argentina ha subito replicato: "Ma vabbé, è acqua passata". Ma Soleil Sorge non poteva non commentare quanto accaduto e così ha pizzicato la sua ex cognata: "C'era anche lui nella lista, l'ha omesso appositamente".

La gara tra Belen e Soleil a Le Iene

Belen Rodriguez e Soleil Sorge si sono poi sfidate in una gara di scioglilingua diretta da Teo Mammuccari il quale non ha perso occasione per pizzicare ancora l'argentina. "A settembre lavoreremo io e te Soleil, ti stia giocando il posto, lei sarà licenziata" ha stuzzicato la sua collega, la quale ha replicato con una smorfia. Soleil Sorge ha invece accettato la sfida: "Dai, l'ets do it, facciamolo".