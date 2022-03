Soleil sugli ex fidanzati: “Jeremias Rodriguez merita felicità, Luca Onestini non me lo ricordo più” Soleil Sorge, a Verissimo, ha svelato in che rapporti è oggi con Jeremias Rodriguez e Luca Onestini. Riguardo al misterioso Carlo, invece, ha spiegato: “Lo amo, ma non è il mio fidanzato”.

A cura di Daniela Seclì

A sinistra Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, a destra Soleil Sorge e Luca Onestini

Soleil Sorge, ospite di Verissimo, ha parlato della sua vita sentimentale. Così, ha svelato il rapporto che ha oggi con i suoi ex fidanzati Jeremias Rodriguez e Luca Onestini. Inoltre, ha parlato di Carlo, l'uomo che al momento sarebbe nel suo cuore. Silvia Toffanin si è informata: "Non è Mark Caltagirone vero?". Ecco quanto ha dichiarato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Soleil Sorge parla degli ex fidanzati Jeremias Rodriguez e Luca Onestini

A Soleil Sorge non è sfuggita la seconda partecipazione di Jeremias Rodriguez all'Isola dei famosi 2022. È proprio nel reality che lei conobbe il fratello di Belén Rodriguez e ebbe una breve relazione con lui:

"Lui era fortissimo quando eravamo all'Isola insieme, stavolta c'è anche il papà. Sono certa che saranno una coppia forte. Siamo rimasti in buonissimi rapporti, ma non siamo rimasti in contatto costante. Gli auguro davvero tutto il bene perché è un ragazzo che merita di avere tanta felicità".

A La Pupa e il Secchione, invece, ha incontrato Gianmarco Onestini. Il concorrente è il fratello dell'ex tronista di Uomini e Donne Luca Onestini che alla conclusione del suo percorso, scelse Soleil Sorge. Di lui ha detto:

"Che rapporto è rimasto con Luca Onestini? Quasi non lo ricordo più. Potrei definirlo un conoscente a malapena. Ormai sono passati anni e non ci siamo più sentiti, né parlati. Non abbiamo più riallacciato i rapporti. Mi è totalmente indifferente. Ora c'è suo fratello a La Pupa e il Secchione come concorrente. Anche se vogliono pensare che ci siano delle cose personali, è passato così tanto tempo. Da parte mia non c'è alcun tipo di rancore. Lo tratto come un concorrente qualunque".

Soleil Sorge su Carlo: "Lo amo, ma non è il mio fidanzato"

Silvia Toffanin, probabilmente ancora scottata dall'intervista che fece a Pamela Prati, ha chiesto a Soleil Sorge se il fidanzato Carlo sia una persona realmente esistente o sia Mark Caltagirone. La gieffina si è prestata al gioco e ha ironizzato: "Carlo non esiste. È un personaggio idilliaco, che fa parte del mio cuore. Non esiste, nessuno lo ha mai visto. E resterà così". Poi, si è fatta seria: