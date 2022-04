Cecilia Rodriguez sull’ex di Jeremias Soleil Sorge: “Quando si sono lasciati ero contenta” Cecilia Rodriguez ha parlato dell’ex fidanzata di Jeremias, Soleil Sorge, confessando di non essere mai stata sua amica. Poi la confessione sul suo desiderio di diventare mamma.

A cura di Gaia Martino

Cecilia Rodriguez ospite di Casa Chi ha parlato del percorso del fratello Jeremias all'Isola dei Famosi 2021. "Lui non fa parte del mondo dello spettacolo quindi gli risulta difficile avere a che fare con le persone che ci sono dentro. Non è ipocrita, è una persona vera, potrebbe essere un po' ‘paraculo' ma lui non riesce a farlo" ha detto, fiera del percorso del fratello insieme al papà Gustavo. L'Honduras non è una meta nuova per l'argentino che ha già partecipato al reality nel 2019, in quella occasione conobbe Soleil Sorge con cui ebbe una breve storia d'amore. Ma l'ex gieffina a quanto pare non era proprio ben vista dalla famiglia Rodriguez, Cecilia solo ora ha confessato di essere stata contenta quando si sono lasciati.

La confessione di Cecilia Rodriguez su Soleil Sorge

Cecilia Rodriguez ha confessato di non aver mai coltivato un bel rapporto con Soleil Sorge, l'ex di suo fratello Jeremias conosciuto all'Isola dei Famosi nel 2019. Se già espresse il suo dubbio al tempo, ora ha confermato di essere stata contenta quando si sono lasciati:

Io con Soleil non ho mai avuto un rapporto di amicizia, è stata mia cognata ma non siamo mai state amiche, andavamo anche d'accordo ma non abbiamo coltivato alcun rapporto. Quando si sono lasciati ero contenta.

Oggi Jeremias Rodriguez è felice al fianco di Deborah Togni, la fidanzata che ha conosciuto in un bar di Milano e che ora considera ‘la donna della sua vita'. La ragazza piace molto anche alla famiglia Rodriguez, Cecilia ha raccontato: "Deborah è meravigliosa, non ha cercato di cambiarlo. Le donne di prima non hanno apprezzato la sua persona invece lei lo ama così com'è".

Cecilia Rodriguez pronta a diventare mamma

La scorsa domenica Cecilia e Belen Rodriguez sono state ospiti di Silvia Toffanin nello studio di Verissimo e sul tema figli, la showgirl oggi al timone de Le Iene ha confessato di desiderarne un terzo, dopo Santiago e Luna Marì. Ma a quanto pare farà prima la sorella minore, Cecilia, che a Casa Chi ha svelato di essere pronta a diventare mamma.