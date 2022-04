Chi è Deborah Togni, la fidanzata di Jeremias Rodriguez dopo Soleil Sorge Chi è Deborah Togni, la fidanzata di Jeremias Rodriguez oggi naufrago dell’Isola dei Famosi 16. Si sono conosciuti in un bar di Milano e per l’argentino sarà lei la donna della sua vita, madre dei suoi figli.

A cura di Gaia Martino

Era luglio 2020 quando Jeremias Rodriguez pubblicava la prima foto di coppia insieme alla sua fidanzata, Deborah Togni. Archiviata la storia con Soleil Sorge conosciuta all'Isola dei Famosi nel 2019, il cuore dell'argentino tornò a battere per la bellissima ragazza mora con gli occhi azzurri. Oggi la considera la donna della sua vita, futura madre dei suoi figli, così come ha dichiarato in diretta su Canale 5, nella sedicesima edizione dell'Isola in cui partecipa insieme al padre Gustavo Rodriguez. Deborah Togni è stata ospite in studio del reality per incoraggiare il fidanzato che aveva minacciato di abbandonare il programma. Si tratta di un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo, è un'assistente di volo, ed ha incontrato per la prima volta il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez in un bar di Milano, durante un aperitivo.

Chi è Deborah Togni, la fidanzata di Jeremias Rodriguez

Deborah Togni è un volto sconosciuto al piccolo schermo, su di lei infatti si hanno poche informazioni. Stando ai dettagli che ha aggiunto sul suo profilo Facebook sappiamo che ha studiato in una scuola superiore di Gallarate, nella provincia di Varese, ed oggi è un'assistente di volo. Sono numerose le fotografie pubblicate su Instagram dalla giovane di cui non conosciamo l'età esatta, nata il 21 novembre, che la ritraggono al lavoro, in vesti di hostess.

Nell'ottobre 2021 è stata vittima di uno spiacevole incidente: è svenuta mentre si trovava in aeroporto e si è fratturata l'osso occipitale, conseguenza che l'ha costretta ad un breve ricovero in ospedale. Fa parte della famiglia Rodriguez ormai dal 2020 e sarebbe stata accolta con tanto amore dalle sorelle del fidanzato Jeremias, oggi sue cognate. "Una delle sorprese più belle di questo 2020″ ha scritto Deborah Togni su Instagram nel gennaio 2021 a corredo di una fotografia con Cecilia Rodriguez.

Deborah Togni e Cecilia Rodriguez

La storia d'amore con Jeremias Rodriguez

Dopo Soleil Sorge, Jeremias Rodriguez ha ritrovato la serenità tra le braccia di Deborah Togni. Si è lasciato ad ottobre 2019 con l'ex concorrente del Grande Fratello VIP conosciuta nel reality l'Isola dei Famosi a cui hanno partecipato insieme nel 2019. Fu il settimanale Chi a svelare le presunte cause della rottura rendendo noto che, motivo della separazione sarebbe stata una ‘terza incomoda'. L'argentino ha poi conosciuto Deborah Togni in un bar di Milano dopo il primo lockdown, nel 2020. Nonostante non si fossero scambiati i numeri di telefono durante il loro primo incontro, Jeremias Rodriguez riuscì a trovarla il giorno dopo grazie ad una fotografia scattata la sera al bar: "Un colpo di fulmine. Sono andato al bar dove avevamo scattato la foto per chiedere se qualcuno la conoscesse" ha raccontato l'argentino, oggi naufrago dell'Isola dei Famosi 16, che, stando alle sue parole, ha ‘rivisto la luce' grazie a lei.

L'ho conosciuta alla fine del primo lockdown, non passavo un bel periodo da anni, sono stati quasi 7 anni senza uscire di casa, non volevo vedere nessuno perché ero triste. Dopo tanti anni avevo bisogno di vedere la luce. Lei mi ha fatto capire che non dovevo modificarmi per piacerle, mi ha salvato la vita. Mi ha fatto vedere le cose belle che c'erano in me, da quel momento non ci siamo più separati. Sarà la madre dei miei figli, non vedo un'altra persona in grado di creare una famiglia con me.