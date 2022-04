Jeremias Rodriguez riabbraccia in lacrime la fidanzata Deborah Togni dopo l’Isola dei Famosi Jeremias Rodriguez dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi 2022 è tornato in Italia, ad attenderlo all’aeroporto la sua fidanzata Deborah Togni che ha condiviso il loro primo incontro dopo un mese distanti.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su News sull'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jeremias Rodriguez è tornato in Italia dopo aver abbandonato l'Isola dei Famosi 2022 e ad aspettarlo all'aeroporto la sua fidanzata, Deborah Togni. L'ormai ex naufrago che ha preso parte al programma insieme al padre Gustavo, eliminato dal televoto e raggiunta Playa Sgamada, ha deciso di lasciare l'Honduras e fare rientro dalla sua famiglia. "Ci hanno provato tutti a convincermi a restare, ma io voglio rientrare, sono sicurissimo. Sono venuto qui per mio padre. Ho già fatto due reality, è un mondo che non mi piace" ha spiegato. Non vedeva l'ora di tornare a casa e le sue lacrime non appena rivista la fidanzata lo dimostrano. Su Instagram la giovane assistente di volo ha pubblicato il loro abbraccio dopo un mese distanti.

L'incontro tra Jeremias e Deborah dopo l'Isola

Quando Jeremias Rodriguez ha rivisto la sua Deborah Togni non ha resistito: è scoppiato in lacrime mentre la stringeva forte a sé. Baci, abbracci e sguardi profondi: l'argentino, ex naufrago dell'Isola dei Famosi, è finalmente tornato a casa dalla sua fidanzata che nel reality ha descritto come la donna della sua vita. "Non sarai mai solo, aspetta me per tornare a casa" ha scritto l'assistente di volo su Instagram a corredo del video del loro incontro dopo un mese distanti accompagnato dalle note della canzone Photograph di Ed Sheeran. Deborah Togni ha inoltre condiviso nelle stories anche un messaggio scritto dall'argentino dietro ad una loro foto: "Darò valore ad ogni cosa. Amore sei la cosa più importante della mia vita" – si legge – "Voglio tornare a casa". Queste potrebbero essere parole scritte dall'ex naufrago mentre era lontano.

Perché Jeremias ha abbandonato l'Isola dei Famosi

Il reality non fa per lui, l'ha chiarito più di una volta Jeremias Rodriguez che, stando alle sue parole e quelle della sorella Cecilia Rodriguez, non gradirebbe tutto ciò che si nasconde dietro i programmi televisivi. Dopo un periodo difficile, aveva deciso di tornare in tv: "A me mancava l'approvazione delle persone, ho preso la decisione di venire qui anche per avere quell’approvazione" ha raccontato, prima di denunciare il fatto che da anni la sua famiglia è vittima di attacchi. Arrivato a Playa Sgamada, nell'ultima puntata andata in onda, ha spiegato ad Ilary Blasi e ai telespettatori di Canale 5 la sua volontà di tornare a casa: "Ho bisogno di rivedere la mia famiglia e la mia fidanzata, non ce la faccio più". Desiderio realizzato.