Cecilia Rodriguez e l’addio di Jeremias all’Isola: “Fiera della sua scelta, ha avuto due pa**e così” Cecilia Rodriguez commenta su Instagram l’addio di Jeremias all’Isola dei Famosi: l’argentina è fiera del percorso di suo fratello e spiega perché lui non ama il mondo dei reality.

A cura di Gaia Martino

Cecilia Rodriguez torna a commentare il percorso del fratello e del padre all'Isola dei Famosi 2022. Jeremias ha deciso di abbandonare definitivamente il reality ieri sera dopo aver minacciato più volte di andarsene, spiegando di non gradire il mondo dei reality e aggiungendo che la mancanza di casa è troppo forte. Ha così lasciato papà Gustavo su Playa Sgamada per tornare in Italia dove la famiglia lo aspetta, fiera della sua lealtà e correttezza. Dopo il messaggio della fidanzata Deborah Togni, stamattina è arrivato anche quello della sorella Cecilia.

Cecilia Rodriguez fiera di Jeremias all'Isola

Cecilia Rodriguez è fiera del percorso di suo fratello Jeremias all'Isola dei Famosi. "Il sole è uscito perché mio fratello ha preso una bellissima decisione. Si è vero è stato eliminato, l'Isola dà a tutti un'altra possibilità ma lui si è rifiutato perché ha capito che non è il suo mondo e io sono fiera di questa decisione" ha detto l'argentina che più volte ha sottolineato quanto l'ormai ex naufrago sia una persona davvero rara.

Jeremias è speciale, una persona rara, tante volte la pensa diversamente da tutti. Sono fiera della sua decisione di mollare e tornare dalle persone che tanto gli mancavano. Lui non era più comodo, non si sentiva più a suo agio.

La più piccola dei Rodriguez ha infine concluso lanciando un messaggio al fratello: "Non devi dimostrare più niente a nessuno amore mio".

Il commento su Jeremias e i reality

Jeremias Rodriguez ha provato già due volte a fare reality ma, stando alle sue parole, questi programmi non fanno al caso suo. Ieri sera ha proprio specificato: "Il mondo dei reality non mi piace". Cecilia Rodriguez questa mattina ha spiegato che il fratello non gradisce le persone che lavorano nel dietro le quinte dei reality, i litigi ed anche chi usa la tv per visibilità.

Quando lui dice che non gli piacciono i reality intende dire che non gli piacciono i litigi, la gente che c'è dietro, la falsità, la voglia di uscire 5 minuti in più rispetto ad un altro o sporcare gli altri per fare bella figura. Quando non sei tanto bravo o buono sporchi gli altri.

L'argentina ha concluso il suo lungo messaggio complimentandosi ancora con il fratello e lanciando un nuovo in bocca al lupo al padre, l'unico dei Rodriguez rimasto in gara all'Isola.