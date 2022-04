Jeremias Rodriguez lascia l’Isola dei Famosi: “Da 15 anni la mia famiglia subisce attacchi inutili” Il naufrago abbandona il programma in protesta: “Quello dei reality è un mondo che non mi piace”.

Lo aveva annunciato pochi giorni fa e ieri sera Jeremias Rodriguez ha confermato il suo addio all'Isola dei Famosi. "Voglio tornare a casa – ha detto il naufrago una volta approdato a Playa Sgamada dopo l'eliminazione al televoto – ho bisogno di vedere la mia famiglia e la mia fidanzata. Non ce la faccio più". Sulla sua decisione non ha pesato nemmeno l'aver ritrovato suo padre dopo alcuni giorni di distanza, visto che Gustavo si trovava proprio sulla spiaggia alternativa. Rodriguez ha quindi annunciato l'addio, nonostante il tentativo di convincimento da parte di molti: "Ci hanno provato tutti a convincermi a restare, ma io voglio rientrare, sono sicurissimo. Sono venuto qui per mio padre. Ho già fatto due reality, è un mondo che non mi piace". Affermazione, quest'ultima, che ha acceso le ire di Vladimir Luxuria, che gli ha contestato di lamentarsene sempre ma di essere famoso, in fondo, solo per i reality stessi.

I problemi di rabbia repressa

Rodriguez non si è fatto scalfire dalla parole dell'opinionista in studio, raccontando di aver vissuto un periodo complesso negli ultimi anni, che ha superato stando da solo: "Nessuno conosce il percorso che ho fatto. Sono sparito per tre anni, non solo dal mondo dello spettacolo, perché avevo delle cose da risolvere: una rabbia repressa, che usciva nei momenti sbagliati, con persone che non lo meritavano". Ed ha quindi spiegato, in lacrime, il motivo della sua scelta di partecipare al reality:

A me mancava l'approvazione delle persone, ho preso la decisione di venire qui anche per avere quell’approvazione.

"Da 15 anni i Rodriguez attaccati"

Prima di andare via, Jeremias Rodriguez ha quindi pronunciato parole che hanno fatto molto discutere, rispondendo in qualche maniera alle contestazioni di Vladimir Luxuria: "Sono un Rodriguez e sono 15 anni che io e la mia famiglia subiamo attacchi spesso inutili. Questa situazione non è qualcosa che mi sono cercato, mi è capitata di riflesso. Non ho fatto niente di male, sono un essere umano che in passato ha avuto tanti problemi e li ha affrontati".