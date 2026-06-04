Soleil Sorge chiude con i reality: “Se le reti fossero interessate a una conduzione, lo prenderei in considerazione”

Soleil Sorge ha dichiarato di aver chiuso un cerchio con la sua ultima partecipazione al reality di Rai2 The Unknown. L’influencer ha dichiarato di prendere in considerazione solo future conduzioni tv.

Soleil Sorge ha deciso di mettere un punto, definitivo, alla sua partecipazione ai reality show. Dopo l'esperienza di The Unknown su Rai2, l'influencer rispondendo a una domanda postale da un fan su Instagram ha dichiarato di non essere più interessata a questo tipo di esperienze, ma di voler tentare altro in televisione, qualora le emittenti le facessero una proposta.

Soleil Sorge non farà più reality

Conclusasi l'esperienza nel reality di Rai2, in cui si è dovuta mettere in gioco con prove anche piuttosto estenuanti, Soleil Sorge è ormai decisa a chiudere il capitolo reality. Nella sua carriera televisiva, infatti, è stata concorrente di Pechino Express, Grande Fratello Vip, l'Isola dei Famosi e per concludere il su citato reality game targato Rai. È arrivato il momento di lasciarsi alle spalle questo ruolo, per potersi testare su altri fronti. Questo è quanto ha detto chiaramente rispondendo a chi le ha chiesto se il pubblico l'avrebbe rivista come concorrente delle scorse edizioni al GF Vip, Soleil infatti ha risposto:

LOL, facciamo che in qualunque coniugazione temporale confusa la mettiate, ho già dato e avuto le mie esperienze e disegnato un incredibile cerchio come concorrente. Con The Unknown segno la sua chiusura“, ha scritto, aggiungendo: “Cercherò di essere più chiara possibile: mi chiamo Soleil. Qualora le reti fossero interessate a una degna conduzione televisiva, i might consider (potrei prenderlo in considerazione)”.

Una precisazione che arriva dopo la notizia, smentita dalla stessa Sorge, circa la sua presenza nel cast della prossima Isola dei Famosi. Quella di non partecipare più ai reality, appare come una scelta più che motivata che, però, si scontra anche con il proliferare di reality televisivi sulle varie piattaforme. È il caso di The 50, ad esempio, a cui hanno preso parte volti di vari ambiti dello spettacolo e dei social e che, in effetti, potrebbe essere un format per il quale gli autori potrebbero considerare di chiamarla. Stesso discorso per The Traitors, sempre su Prime Video, che nella competitività e la capacità di fare strategia, dimostrata da Soleil in questi anni da concorrente, potrebbe trovare le caratteristiche perfette per una prossima concorrente.