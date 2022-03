Jeremias Rodriguez sbotta contro l’Isola: “Voglio tornare a casa, al pubblico non dicono la verità” Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi è stato molto duro contro il programma al momento delle nomination, l’argentino ha minacciato di lasciare il reality.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La puntata dell'Isola dei Famosi ieri sera è stata piuttosto movimentata, segnata da diverse lamentele da parte dei naufraghi. Dopo lo sfogo di Floriana Secondi che, per un crollo emotivo a causa del televoto ha minacciato di abbandonare il reality, anche Jeremias Rodriguez ha avuto una dura reazione che lo ha spinto a dire le medesime parole ‘Voglio tornare a casa‘. Lo stato d'animo dell'argentino non sembra essere sereno, durante le nomination ha spiegato cosa lo turba.

Lo sfogo di Jeremias Rodriguez

Jeremias Rodriguez ieri sera ha manifestato il suo malcontento durante le nomination spiegando il suo desiderio di voler tornare a casa. In primis ha rivolto un pensiero alla sua fidanzata, Deborah Togni: "Mi ero dimenticato di quanto dura fosse questa esperienza. Non vedo l'ora di tornare a casa" sono state le sue parole che nascondevano però un motivo ben preciso, non legato alla mancanza da casa. L'argentino ha sostenuto che il programma non gli abbia permesso di parlare sempre in maniera limpida:

Mi dispiace dirlo al pubblico ma purtroppo quello che succede qua non arriva veramente, questo mi rompe e voglio tornare a casa. A parte la difficoltà dell'esperienza, al pubblico non arriva la verità di quello che succede nel reality, non mi va bene così. Non arrivano le cose come succedono, non ci lasciano parlare, non ci lasciano dire le cose come sono. Per questo voglio tornare a casa.

Ilary Blasi ha provato a farlo ragionare chiedendogli se ci fossero problemi con i naufraghi. Alla domanda riguardo i rapporti e i legami nati sull'Isola, ha risposto: "Non si può legare con tutti, ma io ho legato con Lory, Marco, Clemente e Laura".

La reazione di Deborah Togni

Deborah Togni ha ascoltato le parole del fidanzato ieri sera durante le nomination all'Isola dei Famosi ma riguardo lo sfogo sulle dinamiche televisive ha preferito restare in silenzio e dare voce all'amore che la lega a lui. Sente molto la mancanza di Jeremias e attraverso le sue IG story lo ha fatto sapere a tutti: ha condiviso il video in cui l'argentino la saluta con il testo "Quanto mi manchi".