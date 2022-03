Floriana ha un crollo e vuole lasciare L’isola dei Famosi: “Non era quello che mi aspettavo” La coppia formata da Floriana e Zequila ha perso al televoto contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro con una percentuale schiacciante e la naufraga in lacrime si è lasciata andare ad un crollo emotivo.

A cura di Giulia Turco

Il crollo della guerriera: Floriana Secondi vuole abbandonare L'isola dei Famosi. Per la naufraga sono state due settimane difficili: per i primi giorni ha convissuto insieme ad Antonio Zequila legata a lui dalla catena che non permetteva loro di allontanarsi più di un metro e mezzo uno dall'altra. Una volta slegati comunque, hanno continuato a giocare come un unico concorrente e, neanche a dirlo, gli scontri hanno messo a dura prova l'ex gieffina che, quando ha scoperto di non essere stata votata dal pubblico, ha avuto un vero e proprio crollo emotivo.

Ilary Blasi delusa da Floriana Secondi

La coppia formata da Floriana Secondi e Antonio Zequila ha perso al televoto contro Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Con una percentuale schiacciante, per altro: il 75% dei voti del pubblico. Floriana, reduce da giorni emotivamente difficili, è scoppiata in lacrime quando la conduttrice le ha proposto di restare sull'Isola solitaria e di continuare la sua esperienza come concorrente singola. Finalmente libera da Zequila. "Non era quello che volevo Ilary, non era questa l'esperienza che mi aspettavo: torno a casa". Ilary Blasi ha fatto di tutto pur di convincerla: "Alla difficoltà molli così? Da te non me l'aspettavo. Mi hai scritto su Instagram per due anni", continua la conduttrice. "Avevamo fatto un patto io e te prima che partissi".

La convivenza difficile di Floriana e Zequila

"Non mi aspettavo di essere legata a lui con una corda", ammette la naufraga che ha passato i primi giorni della sua esperienza legata a Zequila tra scontri e insofferenze. "Io non ho mai mollato, ma ‘sto gioco non mi piace per niente". Nell'ultima settimana poi ha avuto uno sfogo particolarmente acceso, dopo il quale ha chiesto scusa. Era tutto prevedibile, d'altronde, considerando il temperamento dei due concorrenti. Prova a farla riflettere anche l'opinionista Luxuria dallo studio: "Non è vero che il pubblico ti vuole fuori dall'Isola. Loro sanno che chi perde va su Playa Sgamada, loro vogliono vederti giocare da sola. Vogliono vedere uscire la tua personalità".