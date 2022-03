“Stai zitta, non urlare”, prima lite all’Isola dei Famosi tra Zequila e Floriana Sono passati solo due giorni dall’inizio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2022 e già è scoppiata la prima lite tra naufraghi. Protagonisti Floriana Secondi e Antonio Zequila, separati solamente da una corda. A causarla una visione diversa sul tornare in acqua a fare un bagno.

A cura di Elisabetta Murina

L'Isola dei Famosi 2022 è iniziata da solo 2 giorni e già si fanno strada le prime discussioni tra naufraghi. Inevitabile, forse, dal momento che per la prima volta i concorrenti stanno affrontato questa avventura divisi a coppie. Alcune sono partite insieme già dall'Italia, legate da rapporti familiari o affettive, altre invece sono state formate direttamente in Honduras. Tra queste ci sono Floriana Secondi, prima storica vincitrice del Grande Fratello, e Antonio Zequila, veterano del reality, che si sono resi protagonisti di quella che, a tutti gli effetti, potrebbe definirsi la prima lite di questa nuova edizione.

Il motivo della discussione tra Floriana e Zequila

Floriana e Zequila sono stata la prima delle coppie formate sull'Isola dei Famosi 2022. Il naufrago ha scelto come compagna d'avventura l'ex vincitrice del GF, senza sapere che sarebbero stati letteralmente legati uno con l'altra. A separarli, infatti, c'è solo una corda di circa un metro e mezzo, che li porta quindi a dover fare tutto insieme, senza praticamente separarsi mai.

E cosi, quasi inevitabilmente, è scoppiata la prima discussione tra loro: Zequila vorrebbe rientrare nuovamente in acqua a fare un bagno, ma Floriana non è d'accordo per via di problemi fisici, sostenendo di essere appena uscita e mostrando agli altri naufraghi il suo costume ancora bagnato. "È da stamattina che siamo in acqua, adesso dobbiamo anche andare a fare le surfate legati con la corda? Slegati e pagherai le conseguenze", ha detto la naufraga rivolgendosi al compagno. Immediata la sua replica: "Sì però stai per un attimo zitta. A te non piace che io vada a nuotare ed a me non piace che parli sempre, ok? Parla un po’ di meno… non accetto le persone aggressive perché io sono una persona molto tranquilla". (Qui il video completo)

Cosa è successo nella prima puntata dell'Isola dei Famosi

L'Isola dei Famosi 2022 ha preso il via lunedì 21 marzo. La seconda puntata, invece, andrà in onda giovedì 24 marzo, sempre in prima serata su Canale5. In nomination, a pochi giorni dall'inizio, ci sono già tre coppie che rischiano di lasciare l'Honduras. Una di queste è proprio quella formata da Floriana e Zequila. Oltre a loro anche Carmen Di Pietro e il figlio, e Ilona Staller e Marco Melandri. Immuni della settimana Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo, che hanno vinto la prova immunità, aggiudicandosi questa opportunità. Primi giorni di convivenza in Honduras, dopo un arrivo in elicottero e la formazione delle coppie. Altri naufraghi, come i fratelli Tavassi e Roberta Morise, sono pronti a fare il loro ingresso nel reality.