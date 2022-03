Isola dei Famosi 2022, i naufraghi in nomination dopo la prima puntata Nella prima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 sono finiti in nomination Antonio Zequila e Floriana Secondi, Alessandro e Carmen Di Pietro, Marco Melandri e Ilona Staller.

La prima puntata dell'Isola dei Famosi 2022, in onda il 22 marzo su Canale 5, ha scoperto le prime carte presentando tutti i concorrenti, stabilendo anche i primi leader di puntata. Jeremias e Gustavo Rodriguez sono stati i leader di puntata per effetto della vittoria della prova abilità. In nomination ci vanno Antonio Zequila e Floriana Secondi, Alessandro e Carmen Di Pietro, Marco Melandri e Ilona Staller.

Chi sono i naufraghi in nomination

Antonio Zequila e Floriana Secondi, Alessandro e Carmen Di Pietro, Marco Melandri e Ilona Staller sono in nomination. Ecco come sono andate le nomination. Antonio Zequila e Floriana Secondi hanno nominato Carmen Di Pietro e Alessandro; Alessandro e Carmen Di Pietro hanno nominato Marco Melandri e Cicciolina; Clemente Russo e Laura Maddaloni hanno scelto di nominare Marco Melandri e Ilona Staller; Marco Cucolo e Lory Del Santo hanno nominato Marco Melandri e Ilona Staller; Nicolas e Estefania hanno votato per Marco e Ilona; Ilona Staller e Marco Melandri hanno votato Carmen e Alessandro Di Pietro. I Rodriguez, immuni, scelgono di votare Antonio Zequila e Floriana Secondi.

Cosa è successo nella puntata dell'Isola dei Famosi del 22 marzo

Nella prima puntata dell'Isola dei Famosi 2022 sono successe diverse cose abbastanza "memorabili". La prima cosa trash l'ha fatta Carmen Di Pietro, che ha divorato una merendina in elicottero prima di lanciarsi in acqua. Ilary Blasi ha lanciato una frecciatina ad Alfonso Signorini. Antonio Zequila ha provato a far subito pesare il suo personaggio, quello di tombeur de femme. La prima prova leader è stata vinta da Jeremias e Gustavo Rodriguez, che hanno guadagnato l'immunità e la possibilità di mandare in automatico una coppia al televoto. C'è stato, a proposito di televoto, un flash: Roger e Jovana sono stati retrocessi a Playa Sgamada. C'è stato anche un momento importante: Vladimir Luxuria ha ricordato Rossano Rubicondi, ma il momento è stato rovinato da Alvin che ha dichiarato di avere "tempi stretti".