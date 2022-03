Il ricordo di Rossano Rubicondi all’Isola dei Famosi rovinato dai “tempi stretti” di Alvin “È il primo anno che non c’è”, ha detto l’opinionista Vladimir Luxuria. “Volevo ricordare Rossano Rubicondi”, ha concluso lasciando spazio ad un lungo applauso in studio interrotto bruscamente dall’Honduras.

Rossano Rubicondi è stato un naufrago, conduttore e volto televisivo morto prematuramente ad ottobre 2021 per colpa di un tumore. Nel corso della prima puntata dell’Isola dei Famosi, la prima dalla sua scomparsa, l’opinionista Vladimir Luxuria ha voluto ricordare l’esperienza condivisa insieme, nel 2008, nell’edizione condotta da Simona Ventura. Allora, si parlava anche del presunto e chiacchierato flirt di Rubicondi scattato sull'Isola con Belen Rodriguez, anche lei naufraga di quell'edizione.

Vladimir Luxuria ricorda Rossano Rubicondi

Nel corso della prima puntata è l’opinionista Luxuria a ricordare Rossano Rubicondi, commuovendosi in diretta. Quando Alvin presenta la Palapa, guardando le immagini di quel luogo simbolo a Luxuria torna subito alla mente l’esperienza che ha condiviso con Rubicondi durante la sua partecipazione all’Isola. “Mi è venuta in mente una persona con la quale ho condiviso l’Isola e che è il primo anno che non c’è”, ha detto l’opinionista. “Volevo ricordare Rossano Rubicondi”, ha concluso lasciando spazio ad un lungo applauso in studio interrotto bruscamente dall’Honduras.

Alvin stronca l'omaggio al naufrago scomparso

Rossano Rubicondi è morto a 49 anni lo scorso 29 ottobre, dopo aver lottato contro un tumore che aveva tenuto nascosto anche alla sua famiglia. Lontano dall’Italia da alcuni anni infatti, viveva da solo New York ed era nel suo appartamento quando sarebbe caduto senza riuscire a chiamare i soccorsi. Sicuramente il ricordo in suo omaggio avrebbe meritato più spazio, o probabilmente solo più delicatezza. Invece il momento è stato bruscamente interrotto da Alvin che, in collegamento con l’Honduras ha tagliato corto con la scusa dei tempi televisivi: “Abbiamo i tempi stretti, devo presentare gli altri concorrenti”.