Belen Rodriguez: “Vorrei il terzo figlio, Stefano De Martino oggi è un bello che balla” Belen Rodriguez a Verissimo ha confessato il suo desiderio di avere un terzo figlio, più di una settimana fa anche Stefano De Martino rivelò lo stesso sogno.

A cura di Gaia Martino

Domenica 3 aprile il salotto di Silvia Toffanin ha ospitato le sorelle Rodriguez, Belen e Cecilia. Entrambe hanno raccontato del loro passato e del loro presente, sempre unite. Oggi Belen Rodriguez, la più grande delle due, è già mamma di due bambini, Santiago, nato dall'unione con Stefano De Martino, e Luna Marì, avuta da papà Antonino Spinalbese. La sorella è la zia migliore che potesse desiderare per i suoi figli: "Sarà una madre migliore di me, è nata per fare la mamma, io vado a lavoro, torno a casa…". L'argentina, nonostante il lavoro, ha però confessato che, non ora ma in futuro, desidererebbe avere un terzo figlio. Si tratterebbe dello stesso sogno esternato dal "suo" Stefano De Martino con cui avrebbe accorciato le distanze nell'ultimo mese. Anche lui nelle ultime settimane ha confessato a Domenica In che non gli dispiacerebbe avere un altro figlio.

Il desiderio di un terzo figlio

Cecilia e Belen Rodriguez a Verissimo hanno raccontato dei loro progetti futuri. La showgirl oggi al timone de Le Iene insieme a Teo Mammuccari sogna il terzo figlio. Alla domanda di Silvia Toffanin: "Stai pensando di allargare la famiglia?", l'argentina ha replicato: "Non adesso ma forse mi piacerebbe avere il terzo figlio. Forse perché noi siamo tre, però non ora, almeno due anni. Con chi non si sa". Con l'esperienza della sua famiglia, avendo lei Cecilia e Jeremias come fratelli, sogna la stessa sorte per i suoi figli. Belen Rodriguez non ha rivelato con chi sogna di mettere al mondo un nuovo bebé in futuro ma gli amanti del gossip sapranno del ‘ritorno di fiamma' con l'ex marito Stefano De Martino e nessuno dunque potrebbe escludere del tutto che un fratellino o una sorellina per Santiago e Luna Marì potrebbe nascere proprio dall'unione con il conduttore napoletano.

Le parole su Stefano De Martino

A Silvia Toffanin le sorelle Rodriguez hanno raccontato di essere molto unite e di aver litigato solo una volta, anni fa: "Andiamo d'accordo, abbiamo litigato solo una volta perché io volevo andare in Argentina, lei mi voleva qui" ha rivelato Cecilia. Belen ha proseguito spiegando che in quel periodo era incinta ed era sempre sola perché Stefano De Martino era occupato a lavorare come ballerino per Amici.

Cecilia mi ha abbandonata…Io ero incinta, ero sola. Stefano faceva Amici, il ballerino, andava via la mattina e tornava la sera. Facevo la spesa, vivevo la casa..

Alla domanda di Silvia Toffanin "E oggi che fa?" riferendosi a Stefano, la showigirl ha subito replicato: "Ora balla e fa tanto altro, è un bello che balla".